Karpuzlu'da 29 Ekim coşkusu öğrencilerin gösterileriyle sahne aldı

Karpuzlu'da 29 Ekim kutlamaları

Karpuzlu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü, resmi törenler ve öğrenci etkinlikleriyle kutlandı. Gün, Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreniyle başlarken halkın katılımı ve birlik görüntüleri dikkat çekti.

Tebrikat töreni ve resmi ritüeller:

Tören programı Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yaptı ve gençlere yönelik mesajlar verdi.

Öğrenci gösterileri ve geçit töreni:

Programda öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu, çeşitli kültürel ve sanat gösterileri sahnelendi. Düzenlenen ödül töreninin ardından gerçekleştirilen geçit töreni, vatandaşların tezahüratları eşliğinde coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Etkinlik, ilçede Cumhuriyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını ortaya koydu.

AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ, ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ, ŞİİR VE KOMPOZİSYONLARIN OKUNMASI VE GEÇİT TÖRENİYLE COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI.