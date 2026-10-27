Karpuzlu'da okullarda güvenlik ve bilinçlendirme çalışması

çalışmanın amacı ve uygulaması:

Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki öğrenci velileri ve okul personeline yönelik kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Faaliyette öncelik, okul güvenliğinin sağlanması, trafik kurallarına uyulması ve internetin güvenli kullanımı konularına verildi.

Bilgilendirme oturumlarında okul güvenliği kapsamında giriş çıkış düzenleri, yetkisiz kişilere yönelik önlemler ve okul çevresinde alınabilecek basit tedbirler anlatıldı. Trafik ile ilgili bölümde ise okul servisleri, veli bırakma-alma noktaları ve yaya güvenliği konusunda uyarılara yer verildi. Güvenli internet kullanımı başlığı altında ise dijital ortamlarda çocukların korunması ve zararlı içeriklere karşı ailelerin alabileceği önlemler ele alındı.

beklenen etkiler ve iş birliği:

Çalışmanın, okul çevresinde risklerin azaltılması ve velilerin farkındalığının artırılması hedefi taşıdığı belirtildi. Eğitimlerin amacı, hem personelin hem de velilerin alacağı basit önlemler sayesinde öğrenci güvenliğinin güçlendirilmesi ve trafik kaynaklı tehlikelerin asgariye indirilmesidir.

Karpuzlu Kaymakamlığı tarafından paylaşılan açıklamada, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi ve benzer çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, yapılan bilgilendirmelerin okul ortamında güvenli bir atmosfer oluşturulmasına katkı sağlayacağını ve ailelerle okul yönetimi arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, ÖĞRENCİ VELİLERİ VE OKUL PERSONELİNE YÖNELİK OKUL GÜVENLİĞİ, TRAFİK KURALLARI VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KONULARINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.