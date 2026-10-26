Kars 36 Spor kupada Antalyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor

Kupa hazırlıkları:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekibi Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'u ağırlayacak. Maçın oynanacağı yer olarak Kars Atletizm Pisti çim sahası belirlendi ve yeşil-beyazlı ekip buradaki hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Bülent Ayan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların istekli ve hırslı görünüşü dikkat çekti. Kamp programı hem kupayı hem de ligde sürdürülen iyi başlangıcı gözetir şekilde planlanıyor; Kars 36 Spor lige 2'de 2 yaparak başladı ve bu ivmeyi kupaya da taşımayı amaçlıyor.

Hazırlıkların odağı ve beklentiler:

Teknik heyet, yoğun maç takvimi içinde oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ediyor. Antrenmanlarda hem takım oyunu hem de bireysel hazırlıklar ön planda tutuluyor; yönetim ligde sürdürülen performansın kupa maçına olumlu yansımasını bekliyor. Kulüp, taraftar desteğini de arkasına alarak güçlü rakip karşısında mücadele etmeyi planlıyor.

Oyuncuların ve teknik ekibin sözleri:

Karşılaşma öncesinde kaptan Ali Kemal Özkan duygularını şu sözlerle aktardı: "Ben öncelikle buraya bir Süper Lig takımlarından birisini getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kupa’da 2 tur geçtik. Antalya gibi senelerdir Süper Lig’de temsil etmiş bir takımı buraya, şehrimize, taraftarımızın önüne getirmekten çok mutluyuz. Hedefimiz öncelikle lig ama tabii ki de kupada istediğimiz kadar gitmek istiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi bir takımımız var. Çok özgüvenli, lige 2’de 2 ile başladık. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir maç olsun, dileğimiz bizim geçmemizden yana ama futbol 3 skorlu bir spor, ama o gün 2 skor çıkacak. Yan onlar, ya biz.. Elimizden geldiğince kendi gücümüzü göstermeye çalışacağız. Onları da en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız"

Teknik Direktör Bülent Ayan ise takımına ve mücadele anlayışına vurgu yaptı: "Çocuklar iyi mücadele ettiler. 2 tur geçtik, 3. turda ülkemizin büyük camialarından Antalyaspor’u buraya getiriyoruz. Onun için çok mutluyuz. Mücadelemizi yapacağız, centilmence mücadele olsun, gücümüz yettiği kadar onacağız, savaşacağız. Ama dediğim gibi bizim asıl hedefimiz lig, sakatlık olmadan kazasız belasız çarşamba günü atlatalım, Antalyaspor’a da başarılar diliyorum"

Kars 36 Spor, hem kupada yoluna devam etmeyi hem de ligdeki başarılı başlangıcını sürdürmeyi amaçlıyor. Sahadaki mücadele, teknik heyetin planı ve taraftar desteği maçın kaderinde belirleyici olacak; kulüp yetkilileri karşılaşma öncesinde sorunsuz bir organizasyon ve centilmence bir mücadele temennisinde bulunuyor.

KARS 36 SPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TURUNDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.