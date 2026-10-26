Yedi gollü galibiyet: Kılıçaslan Yıldızspor Bişekspor'u 7-3 yendi

Maç özeti:

Kılıçaslan Yıldızspor, Sümer Stadı'nda oynanan U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup 9. hafta maçında Bişekspor'u 7-3 mağlup etti. Karşılaşma yüksek tempolu hücum oyununa sahne oldu ve sonuç 7-3 olarak tescillendi.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Göktürk Seven, Efe Çağatay Koku, Melike Gök

Maçtan dakikalar:

14. dakikada Elvin Çankaya ile öne geçen Bişekspor kısa süre sonra 21. dakikada Nehir Turgut ile farkı ikiye çıkardı (0-2). Kılıçaslan Yıldızspor'un cevabı üst üste geldi: 24. dakikada Beren İstek skoru 1-2'ye taşıdı, 32. dakikada yine Beren İstek ile beraberlik sağlandı (2-2). İlk yarının sonlarına doğru 44. dakikada Cemre Arslan Kılıçaslan'ı öne geçirdi (3-2).

İkinci yarıda da Kılıçaslan Yıldızspor ritmini sürdürdü; 60. ve 61. dakikalarda Beren İstek iki gol daha ekleyerek farkı açtı (5-2). 72. dakikada Pelin Öztürk skoru 6-2'ye taşıdı. Bişekspor 80. dakikada Ayşe Hümeyra Şahin ile cevap verse de 88. dakikada Beren İstek son sözü söyleyerek müsabakayı 7-3'e getirdi.

Kadrolar ve değişiklikler:

Kılıçaslan Yıldızspor: Esra Çolak, Büşra Özkan, (Beyzanur Kaya dk.60), Elif Aygen Aslan, (Erva Karaca dk.85), Cemre Aslan, (Ebrar Köse dk.85), Suğra Kalabey, Elif Deren Taşçı, (Elifnaz dk.60), Nevin Hayat Sıhat, Ceylin Topaktaş, Rüya Sıhat, Beren İstek, Hatice Sultan Karağan, (Pelin Öztürk dk.19).

Bişekspor: Belinay Güler, Asunaz Bekar, (Elif dk.85), Melisay Tan, Ecrin Belinay Güler, (Elif Eylül Kızıl dk.48), İpek Temiz, (Elif Mina Tinel dk.85), Nehir Turgut, Zeynep Su Kızılırmak, (Gül Nida Tokat dk.85), Aslıcan Durak, Ayşe Hümeyra Şahin, Elvin Çankaya, (Merve Düzcan dk.70), Gülfidan Gökmen.

Maçın öne çıkan ismi Beren İstek oldu; Kılıçaslan Yıldızspor adına 24., 32., 60., 61. ve 88. dakikalarda toplam beş gol kaydetti.

U15 KIZLAR GELİŞİM LİGİ 21.GRUPTA LİGİN 9.HAFTASINDA KILIÇASLAN YILDIZSPOR GALİBİYETİ BULUNMAYAN YOZGAT EKİBİ BİŞEKSPOR’U 7-3 MAĞLUP ETTİ.