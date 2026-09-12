Boluspor ve Pendikspor yenişemedi: Rivas öne geçirdi, Hrelja dengeyi sağladı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Pendikspor Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı ve mücadele 1-1 sonuçlandı. Karşılaşma, her iki takımın da skor üretme isteği ve kontrollü oyun anlayışı arasında dengede geçti.

İlk yarıda dakikalar 37'yi gösterirken Rodrigo Rivas rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu. Boluspor bu golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Pendikspor ataklarını yoğunlaştırdı ve 66. dakikada Damir Hrelja sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan sürede her iki ekip de galibiyet golünü bulamadı.

takım kadroları ve değişiklikler:

Boluspor: Angelo Tafas, Ahmet Can Özdemir (Arda Tuğra Saygı dk. 69), Canberk Özdemir, Kevin Cuesta, Bartu Göçmen, Fernando Escobar (Muhammet Zeki Dursun dk. 75), Tolunay Artuç, Nurettin Korkmaz (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 46), Muhammed Mert (Ege Özkayımoğlu dk. 75), Furkan Emin Kaçmaz (Deniz Yıldız dk. 85), Rodrigo Rivas. Yedekler: Muhammet Özkan, Abdulsamet Kırım, Juan Argüello, Ali Çırak, Can Arda Yılmaz. Teknik direktör: Danial Farrar.

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Vinko Soldo, Samuel Abifade (Furkan Mehmet Doğan dk. 85), Berkay Sülüngöz, Damir Hrelja (Yekta Sönmez dk. 84), Bekir Karadeniz, Efehan Pekdemir (Mirko Susak dk. 42), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Emrah Başsan dk. 62), Thuram. Yedekler: Emre Koyuncu, Taha Emre İnce, Ahmet Özkaya, Oğulcan Aşıkcı, Burak Gültekin, Ismaila Manga. Teknik direktör: Ömer Can Sokullu.

hakemler ve maç içi notlar:

Stat: Bolu Atatürk. Hakemler: Hakan Ülker, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör. Goller: Rodrigo Rivas (dk. 37) — Boluspor, Damir Hrelja (dk. 66) — Pendikspor. Sarı kart görenler: Ahmet Can Özdemir, Canberk Özdemir (Boluspor), Emre Koyuncu (Pendikspor).

Maç, iki takımın da kontrollü hücum organizasyonları ve saha içi disiplinleriyle öne çıktı; Boluspor Rivas ile etkili bir atak üretirken, Pendikspor Hrelja'nın şık golüyle karşılık verdi ve puanlar paylaşıldı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 7. HAFTASINDA BOLUSPOR, SAHASINDA PENDİKSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.