Çorum FK deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çorum FK, ev sahibi Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma, erken goller ve ikinci yarıda gelen kritik anlarla şekillendi.

maçtan dakikalar:

Maça hızlı başlayan Çorum FK, 1. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle öne geçti. Samsunspor'da 5. dakikada Logi Tomasson skoru eşitledi. Ardından 10. ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder iki gol kaydederek skoru Çorum FK lehine çevirdi.

İkinci yarıda 55. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı köşe atışında Gabriele Guarino'nun kafa vuruşu auta gitti. 62. dakikada Samed Onur'un ortasında Saikuba Jarju'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 69. dakikada kornerden seken topta defansın arkasına sarkan Alexandros Kiziridis'in şutu filelerle buluştu ve skor 1-4 oldu. 72. dakikada Gökhan'ın ara pasında Ramirez'in sert şutuyla Çorum FK farkı yeniden açtı: 1-5. 88. dakikada Youssoufa Moukoko'nun ceza sahası çizgisinden vuruşunda kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.

kadrolar ve notlar:

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Temel, Ali Can Alp.

Samsunspor ilk 11: Okan Kocuk, Joe Mendes (Haluk Mustafa Tan dk. 89), Gabriele Guarino, Strahinja Erakovic, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Samed Onur (Antoine Sekongo dk. 68), Yalçın Kayan (Yunus Emre Çift dk. 81), Saikuba Jarju (Mohamed Bayo dk. 68), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji. Teknik direktör: Thorsten Fink. Yedekler: Bilal Beyazıt, Efe Üstün, Igor Drapinski, Enes Albak.

Çorum FK ilk 11: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı (Göktan Gürpüz dk. 81), Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Mohammed Diomande (Berat Özdemir dk. 59), Alfredo Fredy (Emin Mahmic dk. 67), Cengiz Ünder (Youssoufa Moukoko dk. 68), Alexandros Kiziridis, Jesus Ramirez (Alexandre Panetra dk. 81). Teknik direktör: Uğur Uçar. Yedekler: Erhan Erentürk, Çağlar Söyüncü, Arda Şengül, Cemali Sertel, Markus Karlsbakk.

Goller: Tomasson (dk. 5) (Samsunspor); Ramirez (dk. 1, 72), Cengiz Ünder (dk. 10, 15), Kiziridis (dk. 69) (Çorum FK). Sarı kartlar: Gökhan Sazdağı, Ylber Ramadani, Andrei Borza (Çorum FK).

SAMSUNSPOR - ÇORU FK MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN KARELER.