Sinop'ta liselilere suyu verimli kullanma bilinci aşılanıyor

Eğitimin amaçları:

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik düzenledikleri programda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tasarruf yöntemleri hakkında farkındalık oluşturmayı hedefledi. Eğitim, suyun yaşam için taşıdığı hayati öneme dikkat çekilerek başladı ve yerel düzeyde bireysel sorumluluğun altını çizdi.

Uygulanan konular ve pratik öneriler:

Eğitimde, mevcut su kaynaklarının korunması ve gereksiz tüketimin önlenmesi gibi temel başlıklar ele alındı. Öğrencilere günlük hayatta uygulanabilecek pratik tasarruf yöntemleri anlatıldı; küçük bireysel önlemlerle su tüketiminin azaltılabileceği ve bunun doğal kaynakların korunmasına doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

Programda ayrıca suyun bilinçsiz kullanımının yol açabileceği çevresel sorunlara değinilerek, sürdürülebilir bir gelecek için suyun verimli kullanılması gerektiği ifade edildi. Eğitim, genç nesillerde çevre bilincini geliştirme ve su tasarrufu alışkanlığını kazandırma amacına odaklandı.

Gençlerin rolü ve beklentiler:

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri eğitimin sonunda öğrencilerin günlük alışkanlıklarında küçük değişiklikler yaparak toplumsal düzeyde olumlu etkiler yaratabileceklerini belirtti. Öğrencilerin edinilen bilgileri aile ve çevreleriyle paylaşmasının, yaygın bir farkındalık oluşturma açısından önemli olduğu aktarıldı.

Program, yerel düzeyde su bilincini artırma çabalarının bir parçası olarak sürdürülecek çalışmaların önünü açtı ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamaların eğitsel zeminde güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YUSUF KEMAL TENGİRŞENK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE SU KAYNAKLARININ BİLİNÇLİ KULLANIMI VE TASARRUF YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.