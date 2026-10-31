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Taşköprü'de 3 kilometrelik bisiklet koridoru çalışmaları sürüyor

Taşköprü Belediyesi, Köprübaşı'ndan Ethem ve Sümer mahallelerine uzanan yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta sıcak asfaltı tamamlayıp bisiklet yolunu kısa sürede hizmete sunmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Taşköprü'de 3 kilometrelik bisiklet koridoru çalışmaları sürüyor

proje kapsamı ve ilerleyişi:

Taşköprü Belediyesi tarafından başlatılan bisiklet yolu projesi, Köprübaşı mevkiinden başlayarak Ethem ve Sümer mahallelerine kadar uzanan bir güzergâhı kapsıyor. Projenin toplam uzunluğu yaklaşık 3 kilometrelik olarak planlandı ve Ethem Mahallesi çevresindeki çift taraflı yolda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Belediye ekipleri, sıcak asfaltla birlikte altyapı hazırlıklarını da bitirerek bisiklet yolunun inşasına ağırlık verdi. Çalışmalar, güvenli ve erişilebilir bir koridor oluşturmak amacıyla yol hatlarının düzenlenmesi ve yüzey hazırlıklarının yapılmasını içeriyor.

belediye başkanının açıklaması:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti. Arslan, "Ethem Mahallesi çevresinde çift taraflı yolda yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhımızda sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi ise bisiklet yolu projemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Taşköprü için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri ve ilçe genelinde ulaşımda alternatif bir seçenek sunulacağını, kısa sürede vatandaşların kullanımına açmayı hedeflediklerini vurguluyor. Çalışmaların hızlandırılmasıyla birlikte bisiklet yolu projesinin bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlaması bekleniyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE, ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE, ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN YAKLAŞIK 3 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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