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Karşıyaka'dan sezonun ilk deplasman galibiyeti

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Bursaspor'u 86-83 yenerek sezonun üçüncü galibiyetini aldı ve ilk deplasman zaferini kaydetti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka'dan sezonun ilk deplasman galibiyeti

maçın özeti:

Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Karşıyaka, konuk olduğu Bursaspor'u 86-83 mağlup ederek sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etti. Bu zafer, İzmir ekibinin ligdeki üçüncü galibiyeti olarak kayda geçti.

Kadroda geniş çaplı yenilenmeye giden Karşıyaka, sezona Türk Telekom deplasmanında aldığı yenilgiyle başladı. İkinci haftada sahasında Galatasaray'ı yenerek ilk galibiyetini alan yeşil-kırmızılılar, üçüncü haftada Bahçeşehir deplasmanında mağlup oldu. Ardından evindeki Çayırova Belediyesi karşılaşmasını rahat bir oyunla kazanarak iç sahadaki ikinci galibiyetini aldı, beşinci haftada Fenerbahçe'ye yenilerek sahasındaki ilk mağlubiyeti yaşadı.

maçın dönüm noktaları:

Bursaspor karşısında Karşıyaka, rakibiyle çekişmeli ve tempolu bir maç oynadı. Karşılaşmanın son bölümünde her iki takım da baskıyı artırdı ancak Karşıyaka, kritik anlarda daha etkili sayılar bularak üstünlüğü korudu. Maç boyunca savunma ve hücum ribaundlarında zaman zaman gevşemeler görüldü; buna rağmen takım, sonuca odaklanıp deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

markovic'in değerlendirmesi:

Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, maçın iki takım arasındaki rekabet nedeniyle gergin geçtiğini belirtti ve son dakikalarda yapılan hatalara dikkat çekti. Markovic, "İki takım arasındaki rekabet nedeniyle oldukça gergin ve zorlu bir maçtı. Bence genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ancak son 5 dakika işler biraz karmaşık hâle geldi. Bu bölümde anlam veremediğim çok ciddi hatalar yaptık. Hücum ribaundları verdik, faul hakkımız olmasına rağmen rakibin üç sayılık atış kullanmasına izin verdik. Ancak sonuçta önemli olan maçı kazanmış olmamız" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu galibiyet Karşıyaka için moral açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor; takım, önümüzdeki haftalarda deplasman performansını geliştirmeyi hedefleyecek.

KARŞIYAKA BAŞANTRENÖRÜ NENAD MARKOVİC

KARŞIYAKA BAŞANTRENÖRÜ NENAD MARKOVİC

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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