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Erciyes 38 FK Bitlis'te farklı mağlup oldu

3. Lig 3. Grup 9. haftasında Erciyes 38 FK, Bitlis Özgüzeldere'ye 4-0 yenildi; maçta Mehmet Eksik 30'da kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes 38 FK Bitlis'te farklı mağlup oldu

Bitlis Özgüzeldere 4-0 Erciyes 38 FK

Türkiye 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Erciyes 38 FK, Yeni Bitlis Eren Stadı'nda karşılaştığı Bitlis Özgüzeldere deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı. Mavi-siyahlılar hem oyunda beklenen etkinliği gösteremedi hem de kalesinde erken ve peş peşe goller gördü.

maç özeti:

Maça hızlı başlayan ev sahibi Bitlis Özgüzeldere, 8. dakikada Okan Toprak ile öne geçti. Erciyes 38 FK, 30. dakikada Mehmet Eksik'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı ve sayı üstünlüğünü iyi kullanan Bitlis ekibi ilk yarının sonlarına doğru 37. dakikada Stanley Ohawushi ile farkı artırdı. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Bitlis, 48. dakikada Enes İslam İlkin ve 63. dakikada Halil Yılmaz ile skoru belirledi. Erciyes cephesinde yapılan oyuncu değişiklikleri skoru çevirmeye yetmedi.

kadrolar ve disiplin cezaları:

Hakemler: Furkan Bora Altıntaş, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Mehmet Akif Doğrusöz.

Bitlis Özgüzelderespor: Mücahit Çıra, Gürkan Başkan, Alper Uludağ, Mert Denizli, Muhammed Fatih Kunat, Enes İslam İlkin (Halil Yılmaz dk. 59), Stanley Ohawuchi (Muhammet Arslantaş dk. 59), Ali Akkuş, Okan Toprak, Ömer Faruk Gümüş (Tuğkan Kamışoğlu dk. 59), Mert Çayir.

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Güney Gençel, Halil Duman, Ensar Bilir, Çağrı Yağız Yasak, Mikail Koçak (Mehmet Tosun dk. 46), Osman Şahin (Ali Kılıç dk. 53), Utkan Gökçen, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Batuhan Özgan dk. 53), Artun Akçakın (Berkay Ekici dk. 46).

Goller: Okan Toprak (Dk. 8), Stanley Ohawushi (Dk. 37), Enes İslam İlkin (Dk. 48), Halil Yılmaz (Dk. 63) — Bitlis Özgüzeldere.

Sarı kartlar: Enes İslam İlkin (Bitlis Özgüzeldere), Osman Şahin (Erciyes 38 FK).

Kırmızı kart: Mehmet Eksik (Dk. 30) — Erciyes 38 FK.

Sonuç olarak Erciyes 38 FK, ligde puan hedefi için zor bir sınavı geride bıraktı; teknik ekip ve oyuncuların hafta içinde yapılacak değerlendirme ile toparlanma arayışı sürüyor.

TÜRKİYE 3. LİG 3. GRUP&#039;TA BULUNAN ERCİYES 38 FK, DEPLASMANDA OYNADIĞI BİTLİS ÖZGÜZELDERE MAÇINDAN...

TÜRKİYE 3. LİG 3. GRUP'TA BULUNAN ERCİYES 38 FK, DEPLASMANDA OYNADIĞI BİTLİS ÖZGÜZELDERE MAÇINDAN 4-0 YENİK AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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