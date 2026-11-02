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Melikgazi Kayseri'nin zor sınavı: ligde beşinci yenilgi

Melikgazi Kayseri, ligin 6. haftasında Galatasaray'a 85-65 yenilerek bu sezon beşinci mağlubiyetini aldı; takım 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Melikgazi Kayseri'nin zor sınavı: ligde beşinci yenilgi

maçın özeti:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında sahasında çıktığı karşılaşmada Galatasaray'a 85-65 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde beşinci mağlubiyetini yaşamış oldu.

Karşılaşmada Melikgazi Kayseri'nin hücumda süreklilik sağlayamadığı, savunmada ise zaman zaman boşluklar verdiği göze çarptı. Galatasaray'ın tempoyu kontrol etmesi ve ritmini bulması maçın dönüm noktalarından biri oldu.

ligde tablo ve önceki sonuçlar:

Geride kalan 6 hafta sonunda Melikgazi Kayseri'nin bireysel galibiyet sayısı bir olurken, mağlubiyet sayısı beşe ulaştı. Takımın tek zaferi Turgutlu Belediyespor karşısında geldi. Daha önce Beşiktaş, Botaş, Fenerbahçe, OGM Ormanspor ve son olarak Galatasaray maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı.

Topladığı 7 puan ile ligde 8. sırada bulunan Melikgazi Kayseri, puan tablosunda yukarı tırmanabilmek için acil bir ivme yakalamaya ihtiyaç duyuyor.

gelecek maç ve beklentiler:

Melikgazi Kayseri, ligin 7. haftasında deplasmanda İstanbul Gençlikspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynanacak bu maçı bir dönüm noktası olarak görüp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Takımın savunma düzenini güçlendirmesi ve hücum verimliliğini artırması, önümüzdeki haftalarda puan toplamak için kilit olacaktır.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, BU SEZON LİGDEKİ BEŞİNCİ...

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, BU SEZON LİGDEKİ BEŞİNCİ MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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