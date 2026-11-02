Futbolun kumunda Fas rüzgârı: Amal Mogador kupayı kazandı

turnuva ve katılımcılar:

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele etti. Organizasyonun son gününde erkekler ve kadınlar kategorilerinde final karşılaşmaları oynandı.

erkekler finali:

Erkekler finalinde Fas temsilcisi Amal Mogador ile Paraguay ekibi Sportivo Luqueno karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Amal Mogador rakibini 11-8 mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın yüksek skorlu geçmesi, turnuvadaki hücum ağırlıklı oyun anlayışını öne çıkardı.

Ev sahibi Alanya Belediyespor ise beşincilik maçında Belarus temsilcisi BSC Yurkas ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 7-6 kaybeden Alanya temsilcisi, organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.

kadınlar finali:

Kadınlar finalinde İspanya temsilcisi Rayo Barcelona ile Brezilya ekibi Sao Pedro karşı karşıya geldi. Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma uzatmalara gitti ve Rayo Barcelona uzatmalarda attığı golle 4-3 üstünlüğü sağlayarak şampiyon oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi. Organizasyon, farklı kıtalardan çok sayıda takımın katılımıyla uluslararası düzeyde yoğun ilgi gördü.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI’NIN ERKEKLER FİNALİNDE FAS TEMSİLCİSİ AMAL MOGADOR, PARAGUAY EKİBİ SPORTİVO LUQUENO’YU 11-8 MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYON OLDU. EV SAHİBİ SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR İSE BELARUS TEMSİLCİSİ BSC YURKAS’A 7-6 YENİLEREK TURNUVAYI 6’NCI SIRADA TAMAMLADI.