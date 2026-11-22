trabzonspor 70 - A. Efes 77

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Trabzonspor, evinde A. Efes ile karşılaştı. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan mücadelede konuk ekip, parkeden 77-70 üstün ayrıldı.

maç özeti:

Karadeniz temsilcisi maça canlı başladı ancak ilk periyodu 23-20 geride tamamladı. Devreye de 41-34 geride giren Trabzonspor, üçüncü periyotta skoru çevirmekte zorlandı ve periyodu 63-52 A. Efes lehine kapattı. Son çeyrekte bordo-mavililer 18 sayı üreterek dönüş çabası gösterse de maçı çevirmeyi başaramadı.

periyot değerlendirmesi:

Trabzonspor’un son çeyrekteki üretkenliği dikkate değerdi; takım hücumda daha fazla hareketlilik sağladı ve skor buldu. Buna rağmen aradaki farkı kapatacak savunma reaksiyonları istenilen düzeye ulaşmadı. A. Efes ise üçüncü çeyrekte kurduğu avantajı koruyarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Karşılaşmanın skorları ve periyot performansları, iki takımın sezonun ilerleyen haftalarında alacakları sonuçlar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Trabzonspor evinde iyi mücadele etti ancak A. Efes’in üçüncü periyottaki üstünlüğü maçın kaderini belirledi.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 9. HAFTASINDA TRABZONSPOR, EVİNDE ANADOLU EFES'E 77-70 MAĞLUP OLDU.