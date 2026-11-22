Ortaklar'da geleneksel sezon açılışı: develer arenada

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi, 2026-2027 deve güreşi sezonunun ilk organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) ile Germencik Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen festivalde, farklı bölgelerden getirilen develer saat 11.00'de arenada karşı karşıya geldi.

festival ve organizasyon:

Etkinlik sabah saatlerinde başladı ve güneşli hava, katılımı artırdı. Alanı dolduran vatandaşlar gün boyu geleneksel güreşleri takip etti. Organizasyona Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yerel seyirci katıldı.

güreşin kültürel boyutu ve yerel mesajlar:

Başkan Burak Zencirci, devecilerle bir araya gelerek katılımcılara başarı dileklerini iletti ve etkinliğin geleneksel değerleri yaşatmadaki önemine vurgu yaptı. Zencirci, deve güreşlerinin Ege Bölgesi için önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek bu tür organizasyonların genç kuşaklara aktarımının sürdürüleceğini ifade etti.

Festival, bölge halkı için hem sosyal bir buluşma hem de kültürel bir hatırlatma niteliği taşıdı. Sezonun ilk güreşleri olarak kayıtlara geçen organizasyonda arenadaki mücadeleler, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve Aydın'da deve güreşi sezonunun heyecanı böylece başlamış oldu.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN ORTAKLAR DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ İLE 2026-2027 DEVE GÜREŞİ SEZONUNUN İLK ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DEVELERİN ARENAYA ÇIKTIĞI ETKİNLİKTE VATANDAŞLAR GELENEKSEL GÜREŞLERİ TAKİP ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ.