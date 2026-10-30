Akdeniz'de yağışın izleri siliniyor, ekipler aralıksız sahada

belediye sahada: temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor:

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde kapsamlı temizlik ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Yağışın getirdiği çamur, balçık ve biriken atıklar iş makineleri ve temizlik araçlarıyla temizleniyor; su baskınlarının yaşandığı noktalarda ise tahliye ve drenaj çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaların önceliği, vatandaşların günlük yaşamının en kısa sürede normale dönmesini sağlamak. Belediyenin yoğun mesaisi, ana yolların ve yerleşim içi sokakların yıkanması, biriken malzemelerin kaldırılması ve çevresel kirliliğin giderilmesi gibi temel müdahaleleri kapsıyor.

mahsur kalanlara müdahale ve gece operasyonları:

Sağanak sırasında sahada bulunan ekipler, sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara iş makineleriyle ulaşarak kurtarma desteği sağladı. Ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliyesi gece boyunca sürdü; ekipler, özellikle su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde pompalar ve iş makineleriyle müdahalede bulundu. Yapılan tahliye çalışmaları, hem can güvenliğini sağlamak hem de suyun çekilmesinin ardından temizliğe hızlıca başlanabilmesi açısından kritik rol oynadı.

koordinasyon ve saha tespitleri:

Belediye çalışmalarında Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ön safta yer alıyor. Bu birimler, iş makineleri ve temizlik araçlarıyla cadde, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin saha tespitleri doğrultusunda önceliklendiriliyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çalışmaları değerlendirirken, "Ekiplerimiz, büyük özveriyle ilçemizin farklı noktalarında koordineli şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hemşerilerimizin günlük yaşamını olumsuz etkileyen durumların ortadan kaldırılması için dünden beri sahadayız. Yağıştan etkilenen bölgelerimizde temizlik, yıkama ve çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz" dedi. Beşikci, görev alan personele teşekkür etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye yetkilileri, önümüzdeki günlerde de ıslah, yıkama ve çevre düzenleme çalışmalarının devam edeceğini; saha tespitlerine göre ilçe genelinde programlı müdahalelerin süreceğini belirtti. Vatandaşlardan gelen bildirimlerin değerlendirilerek önceliklendirme yapıldığı ve kısa sürede normalleşme sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, CADDE VE SOKAKLARDA TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.