Zamana karşı yarış: inme belirtilerini küçümsemeyin

Dr. Utku Cenikli'den inme uyarısı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Utku Cenikli, Dünya İnme Günü kapsamında halkı bilgilendirdi. Cenikli, inmenin beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu ortaya çıktığını, ölüm ve kalıcı engelliliğe yol açabileceğini ancak erken müdahale ve doğru tedaviyle hasarın önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

Belirtileri tanımak hayat kurtarıyor:

Cenikli, inmenin en önemli belirtileri arasında yüzde ani kayma, konuşma bozukluğu ile kol veya bacakta aniden gelişen güçsüzlük bulunduğunu belirtti. Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasının gerektiğini vurguladı. Erken müdahalenin hem yaşamı kurtardığını hem de kalıcı engellilik riskini azalttığını söyledi.

Risk faktörleri ve önleme:

İnme vakalarının büyük bölümünün önlenebilir olduğuna dikkat çeken Cenikli, yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımı gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının önemini anlattı. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, düzenli sağlık kontrolleri ve mevcut risklerin yönetilmesinin hastalıktan korunmada belirleyici rol oynadığını, inme vakalarının yaklaşık yüzde 90’ının bu önlemlerle azaltılabileceğini kaydetti.

Muğla'da tedavi koordinasyonu:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi koordinasyonunda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, acil servisler ve inme tedavi ekiplerinin iş birliğiyle hastalara hızlı ve etkin tedavi hizmeti sunulduğunu belirten Cenikli, belirtilerin tanınması, risk faktörlerinin kontrol altında tutulması ve acil durumlarda vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine başvurulmasının hayati önem taşıdığını yineledi.

DÜNYA İNME GÜNÜ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ UZMANI VE İNME MERKEZİ SORUMLU HEKİMİ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ UTKU CENİKLİ, İNMENİN BELİRTİLERİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ HAKKINDA UYARILARDA BULUNDU.