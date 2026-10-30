Tunus’ta cumhuriyet resepsiyonunda ticaret ve kültür işbirliği öne çıktı

Tunus’ta 29 Ekim cumhuriyet bayramı resepsiyonu

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircanin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Tunus’ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Tunus Turizm Bakanı Sufyan Tekiya, Tunuslu yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı. Tören, Türkiye ve Tunus’un milli marşlarının Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tunus Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri tarafından okunmasıyla başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın görüntülü mesajı davetlilere sunuldu.

diplomasi ve ortak hedefler:

Büyükelçi Demircan konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak şehitlere rahmet ve minnet sundu. Demircan, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Tunus halkına teşekkür ederek Türkiye’nin savunma sanayisinden ekonomiye, eğitimden dış politikaya kadar çeşitli alanlarda kaydettiği ilerlemelere işaret etti ve ülkenin güvenlik, barış ile refah hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası sistemdeki savaş, çatışma ve krizlerin ortak insani değerleri zayıflatmasına dikkat çeken Demircan, Türkiye’nin daha adil bir dünya düzeni, uluslararası barışın korunması ve çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki diplomatik ve insani çabalarının devam ettiğini vurguladı; özellikle Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerine yönelik diplomatik girişimler ve yardımların önemine değindi.

Demircan ayrıca Türkiye’nin diplomatik ağının büyüklüğüne dikkat çekerek bu ağın 262 temsilcilikten oluştuğunu, Afrika kıtasında ise 44 Türk büyükelçiliğinin faaliyet gösterdiğini söyledi. Aralık ayında Libya’da düzenlenmesi planlanan 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin kıtayla kurumsal işbirliğini geliştirme açısından önem taşıdığını ifade etti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlardaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

ekonomi, yatırım ve turizm çağrıları:

Ekonomik işbirliğine dair bilgi veren Demircan, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2025’te yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve artış eğiliminin 2026’da da devam ettiğini belirtti. Tunus’taki Türk sermayeli şirket sayısının 51e yükseldiği bilgisini paylaşan Büyükelçi, Tunus-Türkiye Ticaret Odası ve Tunuslu yetkililere Türk yatırımcılarına sağladıkları destek için teşekkür etti.

Turizm Bakanı Sufyan Tekiya konuşmasında 29 Ekim’i kutlayıp Türk halkına iyi dileklerini iletti; iki ülkenin 1956’dan bu yana süren diplomatik geçmişi ve paylaşılan tarihî, kültürel mirasın işbirliğini geliştirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı. Tekiya mevcut anlaşmaların yatırım ve ortaklıkları geliştirmek amacıyla etkin kullanılması gerektiğini, 2004 tarihli serbest ticaret anlaşmasının 2023 kararları doğrultusunda gözden geçirilmesinin daha dengeli bir ekonomik ortaklığa imkân tanıyacağını ifade etti.

Tekiya ayrıca Türkiye ve Tunus’un Akdeniz’de önemli turizm destinasyonları olduğunu belirterek Türk iş insanlarını Tunus’taki turizm yatırımlarını genişletmeye davet etti; özellikle Ain Drahamdaki Fecr et-Tal ve Kerkennah Adalarındaki Sidi Fenkhal bölgelerindeki yatırım fırsatlarına dikkat çekti ve iki ülkenin coğrafi konumlarının üçüncü ülke pazarlarına yönelik işbirliğine açık fırsatlar sunduğunu söyledi.

Resmî konuşmaların ardından davetlilere Türkiye’den gelen aşçıların hazırladığı Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi; gece, Türk müziği eşliğinde devam etti.

TÖREN KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI GÖRÜNTÜLÜ MESAJ DA DAVETLİLERE SUNULDU.