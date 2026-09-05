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Anadolu'nun planlı kenti Priene miras için öne çıkıyor

EKODOSD'nin söyleşisinde Priene'nin M.Ö. 4. yüzyıla dayanan ızgara planı, iyi korunmuş yapıları ve UNESCO adaylığı vurgulandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Anadolu'nun planlı kenti Priene miras için öne çıkıyor

Priene gündeme geldi: söyleşi ve vurgular

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri kapsamında bu hafta, M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ve Anadolu’nun Pompeisi olarak anılan Priene Antik Kenti masaya yatırıldı. Aydın'da tarihin ve doğal dokunun korunmasına odaklanan dernek, söyleşiler dizisini sürdürüyor; bu oturumun konuşmacısı ise Priene Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Ali Altın oldu.

Hippodamos'un ızgara planı ve kent dokusunun önemi:

Dr. Ahmet Ali Altın, Priene'nin adını aldığı ızgara planını ünlü şehir plancısı Hippodamos ile ilişkilendirerek, kentin eğimli ve kayalık bir araziye uygulanmış örnekliği üzerinde durdu. Sunumda, kentin Roma İmparatorluk Dönemi'nde yoğun iskan görmemesi nedeniyle Geç Klasik ve Hellenistik dönem dokusunu büyük oranda koruduğu, bu sayede bir Hellen polisinin kamusal yapıları ve sivil mimari unsurlarının günümüze net biçimde aktarılabildiği vurgulandı.

Konuşmada özellikle Athena Tapınağı, Tiyatro ve Bouleuterion gibi kamusal yapılar ile kentteki yazıtların, dönemin inanç, kimlik ve yönetim sistemlerine dair önemli veriler sunduğu belirtildi. Bu öğelerin varlığı, Priene'yi hem arkeoloji hem de kent tarihçiliği açısından dikkat çekici kılıyor.

Günlük yaşam ve koruma çabaları:

Dr. Altın, Priene'nin konut mimarisi açısından Anadolu'daki Hellenistik dönem evlerinin en iyi korunmuş örneklerini barındırdığını aktardı. Evlerin mimari özellikleri ve içerisinden çıkarılan küçük buluntuların, antik çağ insanının günlük yaşamına dair somut kesitler sağladığına dikkat çekildi. Bu bulgular, sadece mimari değil toplumsal araştırmalar için de kaynak teşkil ediyor.

Söyleşide ayrıca Priene'nin 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine alınmasının tanınırlığı artırdığı, bu durumun alanın korunması ve Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. Dr. Altın, Priene'nin bu potansiyeliyle Türkiye için güçlü adaylardan biri olduğunu belirtti.

Oturumun sonunda konukların sorularının yanıtlanmasının ardından, Priene Antik Kenti Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı Altan tarafından EKODOSD'na teşekkür belgesi takdim edildi. Söyleşi, hem akademik hem sivil toplum açısından kentin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi.

EKOSİSTEMİ KORUMA VE DOĞA SEVENLER DERNEĞİ’NİN (EKODOSD) ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ’NDE BU HAFTA, M.Ö....

EKOSİSTEMİ KORUMA VE DOĞA SEVENLER DERNEĞİ’NİN (EKODOSD) ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ’NDE BU HAFTA, M.Ö. 4. YÜZYILDA KURULAN İLK PLANLI ŞEHİR OLARAK BİLİNEN VE ANADOLU’NUN POMPEİSİ OLARAK NİTELENDİRİLEN PRİENE ANTİK KENTİ KONUŞULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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