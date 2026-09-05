İskenderun'da izinsiz kızılçam kesimine yasal müdahale

İskenderun'da orman koruma denetimi

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü Madenli Şefliği ekipleri yaptığı kontrollerde, bölgedeki kızılçam ağaçlarının izinsiz kesildiğini tespit etti.

yakalama ve işlem:

Denetimler sırasında ağaçları izinsiz kestikleri belirlenen kişiler ekiplerce yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni işlem uygulandı.

denetimlerin kesintisiz sürdüğü bildirildi:

İşletme müdürlüğü yetkilileri, ormanların korunması ve kaçak kesimlerin önlenmesine yönelik kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini açıkladı.

İSKENDERUN’DA KAÇAK OLARAK KESİLEN KIZILÇAM AĞAÇLARI VE ORMAN KORUMA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ.