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İskenderun'da izinsiz kızılçam kesimine yasal müdahale

İskenderun Madenli Şefliği ekipleri, izinsiz kızılçam kesimi yaptığı belirlenen kişileri yakalayıp Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla kanuni işlem başlattı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

İskenderun'da izinsiz kızılçam kesimine yasal müdahale

İskenderun'da orman koruma denetimi

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü Madenli Şefliği ekipleri yaptığı kontrollerde, bölgedeki kızılçam ağaçlarının izinsiz kesildiğini tespit etti.

yakalama ve işlem:

Denetimler sırasında ağaçları izinsiz kestikleri belirlenen kişiler ekiplerce yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni işlem uygulandı.

denetimlerin kesintisiz sürdüğü bildirildi:

İşletme müdürlüğü yetkilileri, ormanların korunması ve kaçak kesimlerin önlenmesine yönelik kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini açıkladı.

İSKENDERUN’DA KAÇAK OLARAK KESİLEN KIZILÇAM AĞAÇLARI VE ORMAN KORUMA ÇALIŞMALARINDAN...

İSKENDERUN’DA KAÇAK OLARAK KESİLEN KIZILÇAM AĞAÇLARI VE ORMAN KORUMA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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