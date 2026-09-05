İskenderun'da izinsiz kızılçam kesimine yasal müdahale

İskenderun'da orman koruma denetimi
İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü Madenli Şefliği ekipleri yaptığı kontrollerde, bölgedeki kızılçam ağaçlarının izinsiz kesildiğini tespit etti.
yakalama ve işlem:
Denetimler sırasında ağaçları izinsiz kestikleri belirlenen kişiler ekiplerce yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni işlem uygulandı.
denetimlerin kesintisiz sürdüğü bildirildi:
İşletme müdürlüğü yetkilileri, ormanların korunması ve kaçak kesimlerin önlenmesine yönelik kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini açıkladı.
İSKENDERUN’DA KAÇAK OLARAK KESİLEN KIZILÇAM AĞAÇLARI VE ORMAN KORUMA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ.
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