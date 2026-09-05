Tarihi Çorum konağıyla meydan silueti yeniden canlanıyor

Tarihi Çorum Konağı'nın temeli dualarla atıldı

Çorum Belediyesi, kent merkezinde yürüttüğü restorasyon ve düzenleme çalışmaları kapsamında Hürriyet Meydanı ile Ulu Cami çevresinde şekillenen Tarihi Çorum Meydanı'na yeni bir yapı ekliyor. 1950'li yıllarda yanarak yok olan eski hükümet konağından esinlenilerek tasarlanan Tarihi Çorum Konağı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Projenin kapsamı:

Proje, Ulu Cami'nin yanındaki 648 metrekarelik arsa üzerinde yüklenici ile kat karşılığı modeliyle hayata geçirilecek. Konakta toplam 26 bağımsız bölüm bulunacak; bu bölümlerin bir kısmı özel mülkiyete, bir kısmı Çorum Belediyesi'ne, bir kısmı da yüklenici firmaya ait olacak şekilde planlandı. Konağın birinci katında yaklaşık 250 metrekarelik emekliler lokali yer alacak. Belediye yetkilileri, yapının zemine oturacağı alanı zaman zaman 650 metrekare olarak da ifade etti ve projenin toplamda yaklaşık bin 650 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti.

Törende yapılan değerlendirmeler:

Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasında Vali Ali Çalgan, şehrin kimliğini oluşturan unsurların korunmasının önemine vurgu yaparak, "Bir şehre kimlik kazandıran, o şehrin tarihinden gelen değerlerdir. Saat Kulesi, Ulu Cami, Velipaşa Konağı, Velipaşa Hanı’nın yanına bugün inşallah temelini atmış bulunduğumuz Tarihi Çorum Konağı eklenmiş olacak. Bu şehre gelenler, bu şehre ait mekanlar görecekler. Bir şehre yapılan önemli eserler şehrin tamamına hizmet eden eserlerdir. Ben bu binanın tarihi Çorum konağının şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise projenin geçmişini ve planlanan takvimi paylaştı: "1956’da bir yangın olmuş. Yangından sonra yıkılmış. Yerine de farklı fonksiyonlar verilmiş. Geçmiş dönemlerde halk otobüslerimizin merkez durağı olarak faaliyette bulunuyordu. Besmeleyi çektik. Önce kamulaştırmalara başladık. Üst iki katını Çorum Belediyesi olarak kamulaştırdık. Altından bazı kamulaştırmalarımız devam etti. 650 metrekare zemin alanına oturacak. Toplamda yaklaşık bin 650 metrekare kapalı alan olacak. Allah’ın izniyle 270 güne bırakmadan, 9 aya bırakmadan aynı yerde açılış törenini de beraber yapacağımızı umuyorum. Allah’ın izniyle 2027 yılı Haziran ayı gelmeden şehrimizi ziyarete gelenler, bu meydanın güzelliğine hayran kalacaklar, Tarihi Çorum Konağının yapılmış olduğunu Allah’ın izniyle görecekler. Hepimiz göreceğiz. Rabbim attığımız temelleri inşallah hayırlara vesile kılsın. Şimdiden tarihi Çorum konağımız hayırlı olsun uğurlu olsun."

Proje, kent merkezinin tarihi dokusunu güçlendirmeyi ve meydanın öncelikli mekanlarını tamamlayarak hem yerel sakinlere hem de ziyaretçilere daha bütünlüklü bir kentsel deneyim sunmayı hedefliyor. Yapının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki siluet ve işlevsellik açısından önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

TARİHİ ÇORUM KONAĞININ TEMEL ATMA TÖRENİ DUALARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ