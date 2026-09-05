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Kameralar kayıt altına aldı: Marmaris'te moloz döken kişiye ceza

Marmaris'te çöp konteyneri yanına moloz döken kişi, belediye kameralarıyla tespit edilip 2 Haziran 2026 tarihli yönetmelik gereği cezalandırıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Kameralar kayıt altına aldı: Marmaris'te moloz döken kişiye ceza

Marmaris'te kaçak döküm sıkı takibe alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp konteynerlerinin yanına evsel nitelik taşımayan moloz ve mobilya atıkları bırakanlara karşı başlatılan denetimler, bir ihlali daha kayıt altına aldı. Belediye kameraları sayesinde tespit edilen olayda, kurallara uymayan kişi hakkında resmi işlem yapıldı.

Kamera kayıtları ve tespit:

Çamdibi Mahallesi 225 Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına moloz döküldüğü görüntüler, belediyenin izleme sistemiyle belirlendi. Görüntüler temel alınarak yapılan incelemede, şahıs kimliği tespit edildi ve hakkında 2 Haziran 2026 tarih ve 70 sayılı Marmaris Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin 282. maddesi gereğince idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Belediye uygulamaları ve vatandaşlara çağrı:

Marmaris Belediyesi, eski mobilya, bahçe atıkları ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların gelişi güzel bırakılmasını yasaklamış; bu tür atıklar için belirlenen günlerde ekiplerin toplama yapacağı bir uygulama başlatılmıştı. Kaçak dökümlerin önüne geçmek amacıyla birçok noktaya kamera sistemi yerleştirilmiş ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı duyurulmuştu.

Belediye yetkilileri, moloz ve benzeri atıkların yönetimi konusunda vatandaşlara hatırlatmada bulunarak, bu atıkların Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilbelde’de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne götürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca belirli hacimdeki hacimli atıkların, Marmaris Belediyesi'ne önceden bildirilmesi halinde ekipler tarafından yerinden alınabileceği ifade edildi.

Belediye yetkilileri, ilçe temizliğinin sadece kurumların değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak benzer ihlallerin önlenmesi için duyarlılık çağrısı yaptı ve denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

MUĞLA&#039;NIN MARMARİS İLÇESİNDE ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINA MOLOZ DÖKEN BİR KİŞİ, BELEDİYENİN KAMERA...

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINA MOLOZ DÖKEN BİR KİŞİ, BELEDİYENİN KAMERA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLİRKEN, KURALLARA AYKIRI DÖKÜM YAPAN ŞAHSA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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