Kars’ta eğitimin yol haritası KAFKAS projesiyle şekilleniyor

Toplantıda ele alınan çalışmalar:

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, KAFKAS Projesi kapsamında bugüne kadar yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar uygulanan çalışmaların eğitim sürecine katkılarını ve okul raporlarına yansıyan sonuçları değerlendirdi. Mevcut uygulamaların güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde görüş birliğine varıldı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı hedefleri:

Toplantının odak maddelerinden biri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında KAFKAS bünyesinde hayata geçirilecek alt projelerin planlanmasıydı. Alt projeler, okullarda uygulanacak etkinlikleri, öğretmen destek ve mesleki gelişim programlarını ile öğrenci odaklı sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsayacak şekilde tasarlandı. Hedef, eğitim ortamlarının verimliliğini yükseltmek ve okul başarısını sürdürülebilir kılmaktır.

Proje kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesine öncelik verildi. Uygulama süreçleri içinde, okulların ihtiyaçlarına uygun esnek adımların atılabileceği ve alt projelerin yerel koşullara göre şekillendirileceği vurgulandı.

Uygulama süreçleri ve izleme:

Katılımcılar, KAFKAS Projesi kapsamındaki çalışmaların izleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Alt projelerin uygulama süreçleri, sorumlu birimler, performans göstergeleri ve raporlama yöntemleri belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre yeni çalışmaların devreye alınması ve mevcut uygulamaların güncellenmesi planlanıyor.

Toplantı, 2026-2027 döneminde uygulanacak alt projelere ilişkin planların değerlendirilmesinin ardından sona erdi; alınan kararların sistematik takibi ve düzenli değerlendirmelerle projenin hedeflerine ulaşması amaçlanıyor.

KARS’TA EĞİTİMİN YOL HARİTASI KAFKAS PROJESİ İLE ŞEKİLLENİYOR(KARS-İHA)