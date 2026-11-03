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Kars’ta güvenlik ön planda: trafik ekiplerinden kapsamlı denetim

Kars’ta trafik ekipleri, can ve mal güvenliğini sağlamak için kent genelinde hız, emniyet kemeri ve cep telefonu ihlallerine yönelik denetimlerini artırdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars’ta güvenlik ön planda: trafik ekiplerinden kapsamlı denetim

Denetimler kent genelinde sürüyor:

Kars’ta trafik ekipleri, kazaların önlenmesi ve trafik düzeninin korunması amacıyla kent genelinde aralıksız denetimler gerçekleştiriyor. Uygulamalar, hem sürücü hem de yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ekipler, farklı güzergâhlarda yapılan kontrolleri planlı ve rutin biçimde sürdürüyor.

Denetimlerin odağı ve uygulama biçimi:

Kontrollerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı, araçların teknik muayene ve bakım durumları ile trafikte güvenliği tehlikeye düşürebilecek ihlaller ayrıntılı olarak inceleniyor. Özellikle hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşulmaması, hatalı sollama ve trafik işaretlerine riayet edilmesi konularına öncelik veriliyor. Ekipler aynı zamanda tespit ettikleri eksiklikler hakkında sürücüleri bilgilendiriyor ve güvenli sürüş konusunda uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlara çağrı ve beklenen sonuçlar:

Denetimlerde, trafikte düzenin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin yanı sıra yayaların da sorumluluk taşıdığı vurgulanıyor. Yetkililer, kurallara sürekli uymanın hayati öneme sahip olduğunu belirterek tüm vatandaşları daha dikkatli olmaya davet ediyor. Uygulamaların amacı, sadece ceza kesmek değil, aynı zamanda farkındalık oluşturarak trafik kaynaklı can ve mal kayıplarını azaltmaktır.

Kars merkezinde yürütülen bu denetimlerin, trafik akışının düzenlenmesine ve yol güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması bekleniyor. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü; sürücü ve yolcuların ise tedbiri elden bırakmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

KARS’TA TRAFİK EKİPLERİNDEN DENETİM(KARS-İHA)

KARS’TA TRAFİK EKİPLERİNDEN DENETİM(KARS-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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