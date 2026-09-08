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Kars’ta siber farkındalık hamlesi: dolandırıcılara karşı saha çalışması

Kars Emniyet Müdürlüğü'nün SİBERAY uygulamasında Siber Suçlarla Mücadele ekipleri saha bilgilendirmesiyle vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars’ta siber farkındalık hamlesi: dolandırıcılara karşı saha çalışması

SİBERAY ile sahada bilgilendirme

Kars Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinden artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşlarla doğrudan iletişime geçerek birimsel bir farkındalık çalışması yürüttü. Çalışma kapsamında ekipler, sanal ortamda karşılaşılabilecek riskler ve korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Verilen mesajlar ve dağıtılan materyaller:

Ekipler bilgilendirme faaliyetlerinde özellikle nitelikli dolandırıcılık, sanal ortamdaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve yasadışı bahis konularına dikkat çekti. Sahada yürütülen faaliyetlerde toplam 500 adet bilgilendirici el broşürü dağıtıldı ve çeşitli promosyon ürünleri vatandaşlara verildi.

Polis ekipleri vatandaşları, tanımadıkları kişilerden gelen mesaj, bağlantı ve teklifler konusunda temkinli olmaya çağırdı. Özellikle kişisel bilgiler ve banka bilgilerine ilişkin taleplere karşı dikkatli davranılması gerektiği vurgulandı.

Hedef: suçları önceden engellemek

Çalışmanın hedefi, siber suçların gerçekleşmeden önce önlenmesi ve vatandaşların olası maddi ve manevi zararlarının en aza indirilmesi olarak açıklandı. Ekipler, teknolojik tedbirlerin yanı sıra toplumun bilinçlenmesinin de siber suçlarla mücadelede kritik bir rol oynadığını belirtti.

Siber ekipler, internet kullanımının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline geldiği günümüzde özellikle kişisel verilerin korunması ve sosyal medya hesap güvenliğinin önemine işaret ederek vatandaşları düzenli şifre güncellemeleri, iki faktörlü doğrulama ve şüpheli bağlantılara tıklamama gibi temel önlemler konusunda uyardı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürdürülen saha çalışmalarıyla vatandaşları sanal dünyanın görünmeyen tehditlerine karşı hazırlamayı ve olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçladıklarını bildirdi. Yetkililer, dolandırıcılara karşı en güçlü savunmanın bilinç olduğunu tekrar etti.

KARS’TA DOLANDIRICILARA KARŞI SANAL KALKAN: POLİS SAHAYA İNDİ(KARS-İHA)

KARS’TA DOLANDIRICILARA KARŞI SANAL KALKAN: POLİS SAHAYA İNDİ(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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