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Kartal 43. randevuda körfez temsilcisiyle kritik sınavda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın saat 19.00'da Kocaelispor'u ağırlıyor; iki takım 12'şer puanda, Rashica sakat, Orkun kart sınırında.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kartal 43. randevuda körfez temsilcisiyle kritik sınavda

maç öncesi kısa değerlendirme

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 6 hafta sonunda her iki takım da 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile 12'şer puan topladı. Siyah-beyazlılar averajla 3., Körfez ekibi ise 4. sırada haftaya giriyor.

rekabetin bilançosu:

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 42 maçta Beşiktaş 25 kez galip gelirken, Kocaelispor 5 galibiyet alabildi; 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Takımların attığı goller ise 87 (Beşiktaş) ve 36 (Kocaelispor) olarak kayıtlarda yer alıyor. Geçtiğimiz sezon iki takım birbirini sahasında devirdi: Kartal İstanbul’da 3-1 kazanırken, Kocaeli’nde ev sahibi ekip 1-0 galip geldi.

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında son 12 resmi maçta yenilgi görmedi; bu süreçte 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Körfez temsilcisinin Kartal’a ligdeki son mağlubiyeti ise 6 Mart 1999 tarihli BJK İnönü Stadı’nda alınan 3-0 sonuçlu maç olarak kayıtlarda bulunuyor.

takım haberleri ve hakem bilgileri:

Beşiktaş cephesinde eksik listesinde öne çıkan isim Milot Rashica. Ülkesi Kosova’nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi; bu nedenle Rashica Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Kaptan Orkun Kökçü ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor; Orkun maçta kart görürse bir sonraki haftaki deplasman karşılaşması olan Trabzonspor müsabakasında görev alamayacak.

Müsabakanın hakem atamaları da açıklandı: karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz, dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak.

Her iki takım için de puan ve prestij açısından önemli bir sınav niteliği taşıyan bu randevu, hem lig tablosundaki yer değiştirmeler hem de uzun süreli rekabet istatistikleri nedeniyle sezonun dikkat çeken müsabakalarından biri olacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA YARIN KONUK EDECEĞİ KOCAELİSPOR İLE 43. KEZ RAKİP...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA YARIN KONUK EDECEĞİ KOCAELİSPOR İLE 43. KEZ RAKİP OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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