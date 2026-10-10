U14 hazırlık maçında dostluğun kazandığı gün

u14 hazırlık maçında dostluk ön plana çıktı

İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanan hazırlık maçında 1299 Bilecik Spor Kulübü ile Kurşunlu Spor Kulübü karşılaştı. U14 takım düzeyindeki mücadeleyi 4-2 skorla 1299 Bilecik Spor kazandı.

maçın akışı ve skor:

Çekişmeli geçen karşılaşma boyunca her iki ekip de hücum ve savunmada zaman zaman üstünlük sağladı. Skor tabelası maç sonunda 4-2 şeklinde tamamlanırken, genç futbolcuların performansı teknik ekiplerin hazırlık sürecinde değerlendirme imkanı verdi.

hazırlık maçının önemi:

U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlıklarını sürdüren 1299 Bilecik Spor Kulübü için bu tür maçlar taktik uygulama ve oyuncu gelişimi açısından önem taşıyor. Karşılaşma sonunda ise iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederek, maçın kazananının dostluk olduğunu gösterdiler.

KAZANAN DOSTLUK OLDU