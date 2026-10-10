Osmanelispor Çetin Çal ile yeni bir sportif döneme giriyor

Osmanelispor Çetin Çal ile sportif danışmanlıkta anlaştı

Bilecik temsilcisi Osmanelispor, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) yer alacak. PGL 2026-2027 sezonu 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak olması nedeniyle kırmızı-yeşilli ekip sezon öncesi hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu süreçte kulüp, Sakaryagücü Koordinatörü Çetin Çal ile sportif danışmanlık görevi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın kapsamı:

Yapılan açıklamaya göre Çetin Çal'ın görevi, kulübün sportif yapılanmasına katkı sağlamak üzere teknik ekiple koordinasyon, altyapı ve yetenek izleme süreçlerine danışmanlık yapmak olarak planlanıyor. Anlaşma, sezon hazırlıklarının saha içi ve saha dışı organizasyonlarında deneyim paylaşımını ve uzun vadeli yapılanma hedeflerinin desteklenmesini amaçlıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Osmanelispor Başkanı Akın Okumuş anlaşma sonrası yaptığı açıklamada Bilgi, birikim ve tecrübesiyle kulübümüzün sportif yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Çetin Çal’a Osmanelispor ailesine hoş geldiniz diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kulübümüze göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz dedi.

Kulüp yetkilileri, Çetin Çal ile yürütülecek çalışmanın kısa vadede sezon hazırlıklarına, orta ve uzun vadede ise kulübün rekabetçi profilinin güçlenmesine katkı sunmasını bekliyor.

OSMANELİSPOR SPORTİF DANIŞMANLIK GÖREVİ İÇİN ÇETİN ÇAL İLE ANLAŞTI