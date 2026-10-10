Galatasaray üyeleri Haliç'te yıllık faaliyet raporlarını görüşüyor

Galatasaray yıllık olağan genel kurul toplantısı
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda başladı.
Divan başkanlığı ve görev dağılımı:
Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.
Gündemdeki raporlar ve oylama süreci:
Genel kurulda 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Toplantının son aşamasında disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek ve gündemdeki bu madde hakkında karar verilecek.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.
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