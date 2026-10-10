Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Galatasaray üyeleri Haliç'te yıllık faaliyet raporlarını görüşüyor

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurulu Haliç Oditoryumu'nda başladı; 01.06.2025-31.05.2026 raporları okunacak, ibralar oylamaya sunulacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray üyeleri Haliç'te yıllık faaliyet raporlarını görüşüyor

Galatasaray yıllık olağan genel kurul toplantısı

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda başladı.

Divan başkanlığı ve görev dağılımı:

Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Gündemdeki raporlar ve oylama süreci:

Genel kurulda 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantının son aşamasında disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek ve gündemdeki bu madde hakkında karar verilecek.

Galatasaray Spor Kulübü&#039;nün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yöneticiler maç öncesi kahvaltıda buluştu
images

Rize'de oynanacak maçın var'ı Juan Martinez Munuera
images

özbek: 2022'den bugüne galatasaray'da kayda değer dönüşüm ve daha büyük hedefler
images

Muğlaspor'da tarihe saygı: akademi tesislerine Sabri Dinçer ismi verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yöneticiler maç öncesi kahvaltıda buluştu

Gripin'in Aydın konseri öncesi tercihi Efeler'in Doğa Konaklama tesisi oldu

Bodrum'da mutfak atıkları evde bokashiyle dönüşüyor

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı