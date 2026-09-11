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Kartal Dolmabahçe'de kayıpsız ilerliyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek ligdeki üç iç saha maçının tamamını kazanıp 9 puana ulaştı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartal Dolmabahçe'de kayıpsız ilerliyor

Kartal evindeki seriyi sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ederek bu sezon evindeki lig maçlarından kayıpsız ayrılmasını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, ev sahibi olduğu üç lig maçından da galibiyet çıkararak toplam 9 puan topladı.

maçın kısa özeti:

Dolmabahçe’de oynanan mücadelede Beşiktaş, maç boyunca kontrolü elinde tutarak rakibine pozisyon imkanı sınırladı. Savunma düzeni ve hızlı hücum geçişleri, siyah-beyazlıların farklı galibiyet elde etmesinde belirleyici oldu. Erzurumspor FK ise zorlandığı deplasman deneyiminde gol yollarında etkinlik sağlayamadı.

sıradaki program:

Beşiktaş, iç sahadaki bir sonraki randevuda UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçta Marsilya takımını konuk edecek. Lig takviminde ise bir sonraki hafta dış sahada Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak ve bu müsabakalar takımın sezon içindeki ivmesini test edecek.

BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ ERZURUMSPOR FK’YI 3-0 MAĞLUP EDEREK BU SEZON LİGDE SAHASINDA OYNADIĞI...

BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ ERZURUMSPOR FK’YI 3-0 MAĞLUP EDEREK BU SEZON LİGDE SAHASINDA OYNADIĞI MAÇLARIN HEPSİNDEN GALİP AYRILMAYI BAŞARDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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