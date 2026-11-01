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Kartalın deplasman alarmı: Kasımpaşa'da yine puan kaybı

Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak deplasmandaki puan kayıplarını sürdürdü; 10 haftada oynadığı 5 deplasmandan 4'ünde puan alamadı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartalın deplasman alarmı: Kasımpaşa'da yine puan kaybı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan ayrıldı. Bu sonuç siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki deplasman galibiyetsizliğini dört sezona çıkardı; takımın bu sahadaki son galibiyeti 2022-2023 sezonunda alınan 5-2'lik skordu.

goller ve oyuncu katkıları:

Beşiktaş'ın ilk golünü Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard kaydetti. Müsabakanın 28. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın pasına hareketlenen Trossard, sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti. Siyah-beyazlı forma ile kariyerindeki ikinci golünü atan Trossard, müsabakaya 11 başladı ve dakikalar 83'ü gösterdiğinde yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Beşiktaş'ın diğer golünü ise Dusan Vlahovic attı. Sırp santrfor 47. dakikada skoru 2-0'a getiren vuruşu yaptı ve bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Vlahovic maçın tamamında sahada kaldı. Sezon içerisinde Vlahovic'in gollerinin adresleri arasında Çorum FK (3), Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor yer alıyor.

deplasman performansı:

Genel lig tablosunda Beşiktaş, geride kalan 10 haftada oynadığı 5 deplasman maçından 4'ünde puan kaybetti. Kartal, Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor karşısında mağlup olurken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu dönemdeki tek dış saha galibiyetini ise Fenerbahçe karşısında 2-1 ile aldı. Deplasman istikrarı, takımın lig içindeki hedefleri açısından önümüzdeki haftalarda çözülmesi gereken öncelikli konu olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA KONUK OLDUĞU KASIMPAŞA İLE BERABERE KALARAK LİGDE...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KONUK OLDUĞU KASIMPAŞA İLE BERABERE KALARAK LİGDE OYNADIĞI 5 DEPLASMAN MAÇINDAN 4'ÜNDE PUAN KAYBI YAŞADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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