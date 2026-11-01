Kayserispor'a 7,94 milyon lira borç kararı

karar ve tutarların özeti:

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), eski futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili başvuruyu tamamlayarak kulüp aleyhine bir kısım alacak taleplerini haklı buldu. Kurul, oyuncunun toplam 10.361.802,50 TL tutarındaki talebinin 7.940.511 TL kısmını kabul ederken, 2.421.291,50 TL tutarındaki bölümünü reddetti.

dosyanın kapsamı:

Başvuruda, Kartal Kayra’nın 2025 yılına ait dönemi kapsayan garanti ücret alacakları ile aynı döneme ilişkin maç başı ücretleri ve performans bonusları ile birlikte, 2023-2024 sezonuna dayandırılan vergi alacağı yer aldı. Dosya, 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/233 Esas – 2026/601 Karar sayılı işlem numarasıyla UÇK tarafından değerlendirildi.

uçk'ın karar gerekçesi:

Kurul yapılan yargılama sonucunda bazı talepleri esastan reddetti. 1.921.291,50 TL tutarındaki vergi alacağı talebi tamamen reddedildi. Ayrıca, sözleşmede öngörülen şartların gerçekleştiğinin ispatlanamaması nedeniyle 500.000 TL tutarındaki performans bonusu talebi de kabul edilmedi. Bu reddedilen tutarlar sonucunda oyuncunun talebinin 2.421.291,50 TLlik kısmı elenmiş oldu.

kulübün açıklaması:

Kayserispor tarafından yapılan resmi açıklamada, UÇK kararına dair şu ifadelere yer verildi: Kulübün eski futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz tarafından 6 Nisan 2026 tarihinde açılan alacak davasında UÇK, oyuncunun toplam 10.361.802,50 TL tutarındaki talebinin 2.421.291,50 TLlik kısmının reddine, 7.940.511 TLlik kısmının ise kabulüne karar vermiştir.

Karar, hem talebin içeriği hem de sözleşmeye dayalı kanıt değerlendirmeleri üzerinden şekillendi. UÇK kararındaki kabul edilen ve reddedilen kalemlerin ayrıntılı dağılımı kurul kararında belirlendiği şekilde uygulamaya konulacak.

KAYSERİSPOR KULÜBÜ, ESKİ FUTBOLCUSU KARTAL KAYRA YILMAZ'A 7 MİLYON 940 BİN 511 TL BORÇLU ÇIKTI.