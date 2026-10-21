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Kartalkaya faciasında yaşamını yitiren doktorun adı Soma'da ruh sağlığı merkezinde yaşatılacak

Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya anısına Soma'da açılan merkez, toplum ruh sağlığı hizmeti sunacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:57

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kartalkaya faciasında yaşamını yitiren doktorun adı Soma'da ruh sağlığı merkezinde yaşatılacak

Dr. Kübra Tonguç Altın'ın adı Soma'da açılan toplum ruh sağlığı merkezine verildi

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında kızı Alya Altın ile birlikte yaşamını yitiren Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın anısına Manisa'nın Soma ilçesinde bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Soma Belediyesi tarafından Soma Devlet Hastanesi bünyesine tahsis edilen eski halk kütüphanesi binası, Hilmi Altın ve Tonguç ailesinin desteğiyle düzenlenerek 'Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi' adıyla törenle açıldı.

Aile konuşmaları ve duygusal açılış:

Açılış töreninde konuşan Büşra Tonguç Boztepe, ablası Kübra'nın yarım kalan hayallerinin başkalarına şifa verecek bir merkezi doğurduğunu söyledi. Boztepe, bunun kendileri için büyük bir teselli olduğunu belirterek 'Ablamın adı burada hep iyiliklerle anılsın' dedi. Konuşmasında, ablasının kendi kliniğini açma arzusuna ve mesleğine gösterdiği özen ve sabra vurgu yaptı.

Eşi Hilmi Altın de duygusal anlar yaşadı; Kübra ve kızları Alya'nın yokluğunun ailede doldurulamaz bir boşluk bıraktığını, merkezin açılmasının ise onlara bir nebze olsun anlam kazandırdığını ifade etti. Altın, merkez için yaklaşık bir yıldır ailece çalıştıklarını ve açılışın kendileri için hem ağır hem de umut verici bir gün olduğunu söyledi.

Merkezin hedefleri ve hizmet anlayışı:

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren yapılan konuşmada merkezin özellikle ağır ruhsal rahatsızlığı bulunan vatandaşların topluma kazandırılmasında önemli bir görev üstleneceğini vurguladı. Zeren, 'Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz' diyerek merkezin psikososyal rehabilitasyon, el sanatları, müzik ve atölye çalışmaları gibi uygulamalarla hastaların yeniden özgüven kazanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise binanın belediye meclis kararıyla hastaneye tahsis edildiğini, asıl emeğin ise tadilat ve tefrişatta görev alan hayırsever ailelerde olduğunu söyledi ve Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Merkezin hedefleri arasında, hastaların toplumdan izole edilmesi yerine sosyal yaşama yeniden kazandırılması, günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi ve ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi bulunuyor. Sunulacak programlarda hastaların yeteneklerinin keşfedilmesine, sermayeye dönüştürülebilecek beceriler edinmesine ve psikososyal destek almasına öncelik verilecek.

Açılışta söz alan Hilmi Altın, Kartalkaya faciasında kaybedilen 78 canın anısına bu merkezin açıldığını, aralarında kızları Alya, Deren ve Aras'ın da bulunduğu 36 çocuğun olduğunu hatırlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Altın ayrıca, yangın sonrası hukuk süreçlerinde geçen zor günlerde merkezin hazırlanmasının kendisi ve aile için tutunma vesilesi olduğunu belirtti.

Törene katılanlar arasında Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Tonguç ve Altın aileleri, sağlık personeli ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Açılış duası ise Soma İlçe Müftüsü Halil Uzun tarafından yapıldı ve kurdele kesiminin ardından tesis hizmete girdi.

Merkezin Soma Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olması ve psikososyal rehabilitasyon odaklı programlar sunması, bölge için önemli bir sağlık altyapısı katkısı olarak değerlendiriliyor. Aile üyeleri, Kübra Tonguç Altın'ın isminin burada insanlara umut ve şifa verecek bir çalışma ile yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yetkililer, merkezin erişilebilir olması ve toplumun ihtiyaçlarına uygun programlarla kısa sürede hizmet ağını genişletmeyi planladıklarını belirtti. Açılış töreninde, merkezin hem hatırat hem de aktif bir sağlık hizmet birimi olarak işlev görmesi umut edildi.

Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden doktorun adı Soma&#039;da yaşatılacak

Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden doktorun adı Soma'da yaşatılacak

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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