İş dünyasında eşitliği şirket politikalarına taşıma hedefi

İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 19 Kasım Dünya Girişimci Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadın-erkek fırsat eşitliğinin yalnızca söylemde kalmayıp şirketlerin yönetim, istihdam ve tedarik süreçlerine entegre edilmesini amaçladıklarını söyledi.

Açıklamada, bu hedef doğrultusunda şirketlerin somut taahhütler üstlenmesini sağlayacak bir gönüllü mekanizma üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Ayrıca girişimci kadınların büyük şirketlerin tedarik zincirlerinde daha görünür olması gerektiği belirtildi.

yatırım eğilimleri ve verilerin gösterdikleri:

Prof. Dr. Açık, yatırım ortamındaki daralmanın tüm girişimleri etkilediğini, ancak dağılımın incelenmesi gerektiğini ifade etti. StartupCentrum raporuna atıfta bulunan Açık, yılın üçüncü çeyreğinde yatırım işlemlerinin yüzde 83,3’ünün erkeklerin, yüzde 16,7’sinin kadın ve erkeklerin birlikte kurduğu girişimlere yapıldığını, tamamen kadın kuruculu girişimlerin payının ise sıfır olduğunu aktardı.

Bu verilerin yalnızca ekonomik şartlarla açıklanamayacağını belirten Açık, "Kadınların tek başlarına kurdukları girişimlerin yatırım süreçlerinde neden bu kadar sınırlı yer bulduğunu ... sorgulamalıyız" diyerek yatırım fonları ve melek yatırımcı ağlarının kadın kuruculara erişimi artırması gerektiğini söyledi.

şirketlerin sorumluluğu ve pratik öneriler:

Açık, yatırımcıların yanı sıra büyük şirketlerin de girişimci kadınların büyümesinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. "İş dünyasından beklentimiz, girişimci kadınları yalnızca sosyal sorumluluk kapsamında görmemeleri; kadınların kurduğu şirketleri potansiyel tedarikçiler, teknoloji ortakları ve müşterek iş geliştirebilecek işletmeler olarak değerlendirmeleridir" sözleriyle şirketlere çağrı yaptı.

Özellikle Anadolu'daki girişimci kadınların büyük şirketlerin tedarik zincirlerine katılımını sağlayacak kalıcı ticari ilişkiler kurulması gerektiğini belirten Açık, federasyonun Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürüttüğü Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında hazırlanan Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı'nın şirketlere yol gösterdiğini anlattı. Bu rehberin, satın alma ve tedarik süreçlerine yönelik somut öneriler sunduğu, şirketlerin bu önerileri uyarlayarak girişimci kadınlara daha fazla iş fırsatı sağlayabileceği ifade edildi.

Prof. Dr. Açık son olarak, bakanlık iş birliğiyle geliştirilecek gönüllü taahhüt mekanizmasının şirketlerin yönetim, istihdam ve tedarik politikalarında fırsat eşitliğini güçlendireceğini ve girişimci kadınların büyük şirketlerin tedarik zincirlerinde daha etkin yer almasının bu yaklaşımın kilit unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

19 KASIM DÜNYA GİRİŞİMCİ KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TÜRK İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU İŞ DÜNYASINDA KADIN KOMİSYONU’NUN (İDK) BAŞKANI PROF. DR. YASEMİN AÇIK, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.