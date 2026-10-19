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Kartepe'de tüketici güvenliği için üç günlük durdurma: Hakmar mühürlendi

Kartepe'de kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler nedeniyle daha önce uyarılan Hakmar market, 3 günlüğüne mühürlendi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kartepe'de tüketici güvenliği için üç günlük durdurma: Hakmar mühürlendi

Kartepe'de Hakmar markete geçici kapatma kararı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehitler Caddesi'nde faaliyet gösteren Hakmar markette yaptıkları denetimde kasa ile raf fiyatları arasında uyuşmazlıklar ile son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit etti. İşletmede daha önce benzer aykırılıklar nedeniyle 5 kez idari işlem uygulandığı, uyarılara rağmen ihlallerin sürdüğü kaydedildi.

denetim bulguları ve karar:

Denetimde kasada kayıtlı fiyat ile raf etiketinde gösterilen fiyatlar arasında farklılıklar bulundu; ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandı. Kartepe Belediye Encümeninin kararı doğrultusunda işletme faaliyetten men edilerek 3 gün süreyle geçici olarak mühürlendi ve zabıta ekipleri tarafından mühür uygulaması yapıldı.

belediye yetkilisinin açıklaması:

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Vatandaşlarımızın sağlığını ve tüketici haklarını korumak önceliğimizdir. Yapılan uyarılara ve uygulanan idari işlemlere rağmen mevzuata aykırı uygulamaların sürmesine müsaade etmeyeceğiz. Halk sağlığını riske atan ve tüketici haklarını ihlal eden uygulamalara taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz' dedi.

Uygulama, encümen kararının ardından zabıta ekipleri tarafından hayata geçirildi; işletmenin mührü kaldırılmadan önce eksikliklerin giderilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması beklenecek.

KARTEPE’DE BULUNAN HAKMAR MARKET, KASA-RAF FİYAT UYUŞMAZLIĞI VE SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER...

KARTEPE’DE BULUNAN HAKMAR MARKET, KASA-RAF FİYAT UYUŞMAZLIĞI VE SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER NEDENİYLE DAHA ÖNCE 5 KEZ İDARİ İŞLEM UYGULANMASINA RAĞMEN İHLALLERİN SÜRMESİ ÜZERİNE 3 GÜN SÜREYLE MÜHÜRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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