Kozan’da bir haftalık denetimde 4 hükümlü tutuklandı, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Kozan’da bir haftalık denetimde 4 hükümlü tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin 12-19 Ekim tarihleri arasındaki denetimleri, hem aranan şahıslara hem de kamu düzenine yönelik kapsamlı sonuçlar verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan dört kişiyi yakalayarak mahkemece tutuklanmaları sağladı. Operasyonlar sırasında ele geçirilen silah, mühimmat ve uyuşturucu da çalışmanın boyutunu ortaya koydu.

uygulamanın kapsamı:

Polis ekipleri, "Kozan’a Güven" uygulamaları kapsamında 12-19 Ekim tarihlerinde 39 noktada ve 410 personel ile denetim yaptı. Bu kapsamlı çalışma sırasında kamu güvenliğini ilgilendiren farklı alanlarda aramalar ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

yakalanan hükümlüler ve ele geçirilen suç unsurları:

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda; hakaret suçundan 11 ay 7 gün, çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan ise 8 yıl 8 ay 17 gün ile 3 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan dört kişi yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, 2 fişek ve 6 tüfek kartuşu ile 2,59 gram skank maddesi ele geçirildi.

trafik ve asayiş denetimlerinde tespit edilenler:

Trafik denetimlerinde kurallara uymayan araçlara yönelik işlemler de gerçekleştirildi. 2 araç modifiye nedeniyle işlem görürken, 136 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 30 araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi. Yüksek sesle müzik, abartı egzoz ve saygısızca araç kullanımı gibi ihlallere yönelik denetimlerde ise 17 araca toplam 312.628 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, düzenli ve çok yönlü denetimlerin suçla mücadelede ve kamu düzeninin sağlanmasında etkili olduğunu belirtiyor; ilçe genelinde benzer uygulamaların süreceği ifade ediliyor.

ÇALIŞMALARDA 2 RUHSATSIZ TÜFEK, 2 FİŞEK VE 6 TÜFEK KARTUŞU ELE GEÇİRİLDİ.