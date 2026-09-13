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Kasaplar Çarşısı kent hafızasını canlandıracak restorasyonla dönüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bir asırlık Kasaplar Çarşısı'nı özgün mimarisine uygun restore ederek kent yaşamına ve kültür rotasına kazandıracak.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kasaplar Çarşısı kent hafızasını canlandıracak restorasyonla dönüyor

Mirasın korunması ve restorasyonun hedefleri:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde planlanan restorasyon, kentin belleğinde önemli yere sahip olan yaklaşık bir asırlık Kasaplar Çarşısı'nı özgün dokusuna uygun biçimde yeniden ele almayı amaçlıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında sebze ve meyve satışı için inşa edilen yapı, zamanla kasapların ve çeşitli dükkanların yer aldığı bir çarşıya dönüştü.

Projede öncelik, yapının özgün plan ve cephesinin korunması ile sonradan yapılmış müdahalelerden arındırılması olarak belirtiliyor. Restorasyonun sadece binayı değil, onun kent içindeki işlevini ve buluşma noktası olma özelliğini de yeniden canlandırması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Mühendisi Fırat Eren, yapının korunarak kente kazandırılacağını vurguladı ve bunun kent tarihi açısından önemine dikkat çekti. Eren, "Kasaplar Çarşısı yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip. Bu yapıyı tarihi dokusuyla koruyarak, yeniden kent yaşamına kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

mevcut tahribatlar ve müdahale gerekliliği:

Zaman içinde yapılan eklemeler ve bazı tahribatlar, yapının özgün mimari karakterinin bir bölümünü ortadan kaldırdı. Bu nedenle restorasyon, yalnızca estetik iyileştirme değil; gereksiz eklentilerin sökülmesi, yapı malzemelerinin onarımı ve özgün formun yeniden vurgulanmasını kapsayacak teknik müdahaleleri içeriyor.

Çarşının kent içindeki konumu, onu hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgi gösterebileceği bir alan haline getiriyor; bu yüzden restorasyon sürecinde çevresel bağların güçlendirilmesi de öncelikli kabul ediliyor.

Kültür rotası ve çevresel bütünleşme:

Restorasyon planı, Kasaplar Çarşısı'nı çevresindeki tarihi alanlarla birlikte ele alıyor. Kırmızı Lacivert Kent Meydanı, Karamancılar Konağı ve Mersin'e kazandırılması planlanan Taş Bina ile burada hayata geçirilecek Kent Müzesi, bölgeyi tamamlayan unsurlar olarak tanımlanıyor.

Bu yakınlaşma ve işlevsel bütünleşme, bölgenin çekiciliğini artıracak; hem kent sakinlerine hem de turistlere daha zengin ve bağlantılı bir deneyim sunacak. Eren, Taş Bina ile Kasaplar Çarşısı arasındaki yakınlığın bölgenin cazibesini güçlendireceğini belirtti.

Proje tamamlandığında Kasaplar Çarşısı, hem mimari özgünlüğünü yeniden kazanmış hem de çevresindeki kültürel noktalarla birlikte Mersin kent merkezinde yeni bir kültür rotasının merkezi parçası olarak kente kazandırılmış olacak.

MERSİN’İN KENT HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN YAKLAŞIK BİR ASIRLIK KASAPLAR ÇARŞISI...

MERSİN’İN KENT HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN YAKLAŞIK BİR ASIRLIK KASAPLAR ÇARŞISI, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK RESTORASYON ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN KENT YAŞAMINA KAZANDIRILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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