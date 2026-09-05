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KASİAD'tan Taşköprü'ye ortak kalkınma mesajı

KASİAD yönetimi Taşköprü Belediyesini ziyaret etti; sarımsak vurgusu yapıldı, Başkan vekiline plaket verildi ve ilçeye destek sözü verildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

KASİAD'tan Taşköprü'ye ortak kalkınma mesajı

KASİAD yönetiminden Taşköprü Belediyesine ziyaret

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti. Programda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan annesinin rahatsızlığı nedeniyle bulunamazken, heyet Belediye Başkan Vekili Emin Dana tarafından karşılandı.

takdim edilen simge ve nezaket ziyaretleri:

Belediye Başkan Vekili Emin Dana, KASİAD Başkanı Ayhan Aslan'a Taşköprü'nün coğrafi işaretli ve dünyaca tanınan ürünü Taşköprü sarımsağı'nı simgeleyen sarımsak biblosu takdim etti. Aslan, bu görüşme sırasında Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ekonomi ve turizme destek mesajı:

Ziyarette konuşan KASİAD Başkanı Aslan, Taşköprü'nün Kastamonu ekonomisi ve turizmine sağladığı katkılara dikkat çekti. Aslan, KASİAD olarak Kastamonu'nun tüm ilçelerinde olduğu gibi Taşköprü için de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Görüşme sonunda Ayhan Aslan, Belediye Başkan Vekili Emin Dana'ya ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti ve iş birliği niyetini somutlaştırdı.

ZİYARETTE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

ZİYARETTE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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