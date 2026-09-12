Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik adım: mezarın bugün açılması bekleniyor

Silivri Cezaevi'nde 2011'de ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bugün açılarak numunelerin incelemeye gönderilmesi bekleniyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik adım: mezarın bugün açılması bekleniyor

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması bekleniyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ergenekon soruşturması tutuklularından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin feth-i kabir işleminin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Süreç ve amaç:

Başsavcılığın kararı, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla alındı. Dün yapılması planlanan ancak ertelenen işlem için bugün tekrar programlandığı öğrenildi.

Delillerin toplanması ve soruşturma dosyası:

Mezarın açılmasının ardından alınacak numuneler üzerinde inceleme yapılacağı ve elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi. İşlemin tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten makamların elde edilen sonuçlar doğrultusunda değerlendirme yapması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işleminin bugün yapılması bekleniyor

Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işleminin bugün yapılması bekleniyor

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da kıyasıya rekabetin ardından PlayStation kupasının sahibi belli oldu
images

Sepsisle mücadelede zamanla yarış: Türkiye yoğun bakımlarında alarm veren verile...
images

Erzincan TSO, gıda sektörünün beklentilerini ve çözüm seçeneklerini masaya yatır...
images

Okul çevresi için çağrı: esnaf ve ailelerden tedbir bekleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da işaret dili eğitimi tamamlandı, katılımcılara sertifikalar takdim edildi

Dağ gezileri hobiye dönüştü taşlar geçmişin kapılarını araladı: biyoloji öğretmeni Mehmet Söyüt'ün fosil keşif...

Erzincan'da kıyasıya rekabetin ardından PlayStation kupasının sahibi belli oldu

Ecrin 13 yaşında traktör tamircisi oldu: sanayide çalışmayı tercih eden gençin hedefi makine mühendisliği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı