Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik adım: mezarın bugün açılması bekleniyor

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması bekleniyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ergenekon soruşturması tutuklularından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin feth-i kabir işleminin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Süreç ve amaç:

Başsavcılığın kararı, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla alındı. Dün yapılması planlanan ancak ertelenen işlem için bugün tekrar programlandığı öğrenildi.

Delillerin toplanması ve soruşturma dosyası:

Mezarın açılmasının ardından alınacak numuneler üzerinde inceleme yapılacağı ve elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi. İşlemin tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten makamların elde edilen sonuçlar doğrultusunda değerlendirme yapması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işleminin bugün yapılması bekleniyor