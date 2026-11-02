Kasımda akciğer sağlığına dikkat: geçmeyen öksürük ve nefes darlığı önemsenmeli

Kasım ayı ve akciğer kanseri farkındalığı:

Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle açıklama yapan Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Laçin, akciğer kanserinin erken dönemlerde belirgin yakınma vermeyebildiğine dikkat çekti. Laçin, birçok hastanın yakınmaları ortaya çıktıktan sonra sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirterek risk grubunda olanların ve uzun yıllar sigara kullanmış kişilerin şikâyetlerini ertelememesi gerektiğini vurguladı.

Akciğer kanseri erken dönemde sessiz ilerleyebilir:

Prof. Dr. Tunç Laçin, akciğer dokusunda gelişen tümörlerin başlangıçta belirgin yakınma yaratmayabileceğini söyledi. Kişinin kendisini sağlıklı hissetmesinin akciğerlerinde sorun olmadığı anlamına gelmediğini belirten Laçin, özellikle risk grubu kişilerin düzenli değerlendirmelerinin önemine işaret etti. Erken evrede saptanan vakalarda cerrahi tedavi seçeneğinin daha fazla hasta için gündeme gelebildiğini hatırlattı.

Hangi yakınmalar ciddiye alınmalı:

Laçin, akciğer kanseri belirtilerinin başka solunum yolu hastalıklarıyla karışabileceğini belirterek hastalara uyarıda bulundu. Özellikle üç haftayı aşan veya giderek artan öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluğun

ihmâl edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu yakınmaların varlığının doğrudan kanser anlamına gelmediğini, ancak risk grubundaki kişilerin şikâyetleri mevsimsel hastalıklara veya sigaraya bağlayıp tedaviyi geciktirmemesi gerektiğini ifade etti.

Risk faktörleri ve korunma:

Laçin, sigaranın akciğer kanseri için en önemli önlenebilir risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Buna karşın hastalığın hiç sigara kullanmamış kişilerde de görülebildiğini belirtti. Pasif sigara dumanı, hava kirliliği, asbest ve bazı mesleki kimyasallarla uzun süreli temas ile aile öyküsünün de risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi ve sigaranın bırakılmasının her yaşta akciğer sağlığını korumaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Tarama ve tedavi seçenekleri:

Erken tanının önemine değinen Laçin, belirli yüksek riskli kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) ile taramanın semptom başlamadan önce hastalığı saptamada yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak tomografi çekilmesi kararı; yaş, sigara geçmişi, genel sağlık durumu ve kişisel risk faktörleri dikkate alınarak hekimle birlikte verilmelidir diye ekledi.

Tedavi açısından Prof. Dr. Laçin, akciğer kanserinin evresine ve hastanın genel durumuna göre farklı yöntemlerin uygulandığını anlattı. Erken evrede uygun olan hastalarda cerrahi tedavi önemli bir seçenek olup, günümüzde video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ve robotik cerrahi gibi minimal invaziv tekniklerin ameliyat sonrası ağrının azalması, hastanede kalış süresinin kısalması ve günlük yaşama daha hızlı dönüş sağlamada avantaj sunduğunu belirtti.

Laçin, her hasta için aynı cerrahi yaklaşımın uygun olmadığını, tedavi planının tümörün özelliklerine ve hastanın durumuna göre kişiselleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Kasım ayının akciğer sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diledi.

PROF. DR. TUNÇ LAÇİN