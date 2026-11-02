Efeler'de yeşil dokuyu koruma çalışmaları hız kazandı

Efeler'de yürütülen bakım çalışmaları:

Efeler Belediyesi ilçe genelindeki parklar, sokaklar ve yeşil alanlarda süren bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent estetiğini korumak ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla ekipler farklı noktalarda günlük mesai yapıyor.

Yeşil alan bakımı ve yabani ot temizliği:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsimsel plan doğrultusunda parklar ile sokak aralarındaki yabani ot biçme işlemlerini titizlikle yürütüyor. Kontrolsüz uzayan otların temizlenmesiyle daha düzenli bir görünüm sağlanırken, aynı zamanda haşere oluşumunun engellenmesine de katkı sunuluyor.

Ağaç budama ve vatandaş güvenliği:

Estetik kaygıların ötesinde, yola sarkan veya görüş açısını kapatan dallara öncelik verilerek ağaç budama çalışmaları gerçekleştiriliyor. İşlemler uzman personel gözetiminde kontrollü şekilde yapılmakta; böylece bitkilerin sağlıklı gelişimi sağlanırken yaya ve sürücü güvenliği de teminat altına alınıyor.

İlçe genelinde hızlanan peyzaj ve bakım faaliyetleri mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüş aldı. Daha temiz, güvenli ve estetik bir çevre beklentisinin karşılandığını belirten mahalle sakinleri, çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

EFELER BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDEKİ PARKLAR, SOKAKLAR VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. KENT ESTETİĞİNİ KORUMAK VE VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA GÖREV ALAN EKİPLER, DÖRT BİR YANDAN SAHADA MESAİ YAPIYOR.