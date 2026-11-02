Antalya hallerinde domates ve sebzede fiyat baskısı, meyvede miktar sert düştü

Ekim ayı genel görünüm:

Antalya hallerinde 2026 Ekim ayına ilişkin işlem miktar ve fiyat endeksleri, bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre farklı yönlerde hareket etti. Genel tabloda domates ve sebze fiyat endekslerinde güçlü artışlar, meyve tarafında ise hem miktar hem de fiyat düşüşleri dikkat çekti.

domates ve sebze eğilimleri:

Yıllık bazda domates miktar endeksi %15,15 azalma kaydederken, domates fiyat endeksi %101,29 artış gösterdi. Bu kombinasyon, arz yönlü baskının fiyatlara doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor. Ekim ayında domates işlem miktar endeksi aylık olarak %17,91 artarken, işlem fiyat endeksi aylık bazda %92,70 ile rekor artış gösterdi.

Sebzede yıllık miktar endeksi %8,22 azalma kaydederken, sebze fiyat endeksi yıllık bazda %62,11 artış gösterdi. Ekim ayında sebze işlem miktar endeksi aylık %27,24 artış sergilerken, işlem fiyat endeksi aylık %44,24 artış olarak kaydedildi.

meyve tarafında miktar ve fiyat:

Meyvede yıllık miktar endeksi %19,88 azalma gösterdi; buna karşın meyve fiyat endeksi yıllık bazda %13,99 azalma kaydetti. Ekim ayında meyve işlem miktar endeksi aylık %20,30 azalış ile rekor düşüşe işaret ederken, işlem fiyat endeksi aylık %2,28 azalış olarak tabloya yansıdı.

kıyaslama ve kayıtlı seviyeler:

Son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında domates ve sebze satış miktarları genelde ortalama civarında yer alırken, meyve satış miktarı ortalamanın altında kaldı. Fiyat tarafında ise domates ve sebze endeksleri rekor artışlar kaydederken, meyve fiyat endeksi rekor düşüşe işaret etti. Ayrıca domates işlem miktar endeksindeki artış, son yedi yılın Ekim ayları içinde beşinci en büyük artış olarak not edildi; sebze işlem miktar endeksi ise aynı dönemde altıncı en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Özetle, Antalya hallerinde Ekim ayında arz-miktar dengelerindeki daralma domates ve sebze fiyatlarını yukarı çekerken, meyvede hem miktar hem fiyat düşüşü yaşandı; bu tablo tedarik, talep ve mevsimsel üretim koşularının birlikte etkilediğini gösteriyor.

ANTALYA HALLERİNDE İŞLEM GÖREN DOMATES MİKTAR ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 15,15 AZALIRKEN, FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 101,29 ARTTI (ARŞİV()