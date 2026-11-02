Honaz’da mübadele mirası mübadele eviyle yaşatılıyor

Honaz'da mübadele evi kapılarını açtı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 1924 yılında nüfus mübadelesiyle Yunanistan'dan Anadolu'ya göç eden ailelerin anılarını korumak amacıyla hayata geçirilen Mübadele Evi düzenlenen törenle hizmete girdi. Hisar Mahallesi'ndeki açılışa Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, mübadil ailelerin torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

sergilenen hatıralar:

Mübadele Evi'nde Grebene bölgesinin Kastro ve Vraşno köylerinden Honaz'a gelen ailelerin beraberlerinde getirdikleri sandıklar, fotoğraflar, ev eşyaları ve aile yadigârları koruma altına alınarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Proje koordinatörü Emrah Varol, sergilenen nesnelere sadece maddi bir obje olarak bakılmaması gerektiğini, her bir eşyanın içinde 'o sandıkta, o bavula sığmayan hikâyeler'in bulunduğunu belirtti ve dönemin zorluklarının bu nesneler aracılığıyla daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

yerel emeğin önemi:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek açılışta, projenin mahallenin ortak emeğiyle gerçekleştiğini anlattı. Başkan Kepenek, Hisar Mahallesi sakinlerinin imece usulüyle inşaat ve sergi düzenlemelerinde aktif rol aldığını, gece geç saatlere kadar çalışıldığını ve bu emeğin Mübadele Evi'nin oluşumunda belirleyici olduğunu kaydetti. Açıklamada, mahalledeki bazı yapıların ve yüzyıllık bir ağacın kişisel anılarla bağlandığı örnekler verilerek mekanın duygusal boyutu ön plana çıkarıldı.

Kepenek, gelen yaşlı katılımcıların gözyaşlarının kendilerini de duygulandırdığını, bu hatıraların korunmasının ve aktarılmasının gelecek kuşaklar açısından sorumluluk olduğunu belirtti. Projenin başlangıcı olarak 2019 yılının Ocak ayı işaret edilirken, Emrah Varol da çalışmanın temellerinin o tarihte atıldığını söyledi.

Honaz için kültürel değer:

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise açılışın Honaz açısından önemli ve değerli olduğunu, 102 yıllık tarihsel bir bağın anılması açısından Mübadele Evi'nin kıymet taşıdığını ifade etti. Kent temsilcileri ve ilçe yönetimi, mekânın hem yerel belleği güçlendireceğini hem de ziyaretçiler için bilgi kaynağı olacağını dile getirdi.

Açılış töreninde ayrıca belediyenin projelerine ilişkin bilgiler verildi. Başkan Kepenek, Mübadele Evi'nin Honaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen 153'üncü proje olduğunu aktardı ve görev süresi boyunca belediye kaynaklarını verimli kullanmaya devam ederek 2024-2029 dönemini 200'üncü açılışla tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Mübadele Evi, yerel toplumun anılarını somutlaştıran objeleri ve anlatıları bir araya getirmesiyle hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak hem de ziyaretçilere mübadelenin insani boyutunu hatırlatacak bir merkez olma iddiasında. Proje yetkilileri, mekanın eğitim programları ve geziler için de değerlendirilmesini planlıyor.

Honaz'daki mübadele mirasını görünür kılan bu adım, bölgedeki kolektif hafızayı koruma çabalarının somut bir örneği olarak kayda geçti ve açılış töreninde dile getirilen duygusallık ile toplumsal dayanışmanın birleştiği bir çalışmanın ürünü olarak değerlendirildi.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE, 1924 YILINDA NÜFUS MÜBADELESİYLE YUNANİSTAN’DAN ANADOLU’YA GELEN AİLELERİN HATIRALARINI YAŞATMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN MÜBADELE EVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.