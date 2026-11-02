Bebeklerde dikkat: kasık fıtısı erken müdahale gerektiren bir durum

Kasık fıtığı nedir ve nasıl oluşur:

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocuklarda görülen kasık fıtığının anne karnındaki gelişim sürecine bağlı olarak ortaya çıktığını aktarıyor. Doğuma yakın dönemde karın içindeki yumurtalar kasıklardan geçerek torbaya iner. Bu iniş sonrasında normalde karın zarı kasık kanalını kapatır; kapanma tam olmazsa kasık fıtığı oluşur. Karın içi organların, örneğin bağırsakların veya kız çocuklarında yumurtalıkların, fıtık kesesi içine girip sıkışmasıyla kasık bölgesinde şişlik ve sertlik görülebilir.

Fıtık genellikle çocuğun rahatlamasıyla geri çekilse de bazen bölgedeki şişliğin kaybolmaması ve sertleşme, bağırsak sıkışması belirtisi olabilir. Bu nedenle erken teşhis önem taşır.

Belirtiler ve ailelerin rolü:

Doç. Dr. Mithat Günaydın, annelerin bebeklerinin altını değiştirirken kasık bölgesini ve testisleri kontrol etmelerinin teşhis açısından belirleyici olduğunu vurguluyor. Kasık bölgesinde görülen geçip gelen şişlik fıtığın tipik işaretidir. İnmemiş testisle birlikte görülebilmesi nedeniyle rutin bakım sırasında yapılan muayene vakaların yakalanmasına yardımcı olur.

Tedavi ve acil uyarılar:

Kasık fıtığının konservatif olarak kendiliğinden iyileşen bir hastalık olmadığı ve en etkin tedavisinin cerrahi olduğunu belirten Günaydın, geçmişte önerilen kasık bağlarının tedavide yeri olmadığını söylüyor. Açık kalan zarın içine karın içi organların girme riski devam eder; öksürme, ıkınma veya oynama sırasında organlar fıtık kesesine girip sıkışabilir. Bu duruma fıtık boğulması denir ve son derece tehlikelidir. Küçük bebeklerde fıtık boğulması ölümcül sonuçlar doğurabilir, bu nedenle tespit edildiğinde ameliyatın geciktirilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Su fıtığı (hidrosel) ile karıştırılmamalı:

Günaydın, kasık fıtığı ile halk arasında su fıtığı olarak bilinen hidroselin karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Eğer açık olan zardaki açıklık bağırsakların girişine izin verecek kadar genişse buna fıtık denir. Açıklık daha küçükse sadece peritoneal sıvı içeri girer ve hidrosel oluşur. Hidrosel genellikle 1-2 yaşına kadar kendiliğinden kapanabilir; kapanmazsa 2 yaşından sonra cerrahi düşünülür. Oysa kasık fıtığı tespit edildiğinde mümkün olan en kısa sürede cerrahi müdahale planlanmalıdır.

Sonuç olarak ailelere düşen en önemli görev, bebeklerin altını değiştirirken kasık ve testis bölgesini kontrol etmek ve şüpheli bir bulgu görüldüğünde vakit kaybetmeden çocuk cerrahisine başvurmaktır. Doç. Dr. Mithat Günaydın, erken tanı ve zamanında cerrahi müdahalenin komplikasyon riskini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.

Çocuklarda kasık fıtığına dikkat: "Bebeklerde ölümcül olabilir"