Kasımpaşa Beşiktaş maçında ilk 15 dakika golsüz geçti

Maçtan gelişmeler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi; skor 0-0 ve karşılaşma devam ediyor.

İlk 15 dakika özeti:

Her iki takım da kontrollü bir başlangıç yaptı ve henüz net bir gol pozisyonu kaydedilmedi. Defansların organizesine bağlı gelişen oyun, tempoyu ve top hakimiyetini dengeledi.

İlerleyen dakikalarda dikkat edilmesi gerekenler:

Beşiktaş'ın hücum organizasyonları ile Kasımpaşa'nın kontra atak tercihleri maçın yönünü belirleyebilir. Orta saha mücadelesi ve bireysel toplu hatalar ilerleyen dakikalarda belirleyici olabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.