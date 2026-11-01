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Kasımpaşa Beşiktaş maçında ilk 15 dakika golsüz geçti

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor; maçın ilk 15 dakikası 0-0 tamamlandı, karşılaşma devam ediyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kasımpaşa Beşiktaş maçında ilk 15 dakika golsüz geçti

Maçtan gelişmeler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi; skor 0-0 ve karşılaşma devam ediyor.

İlk 15 dakika özeti:

Her iki takım da kontrollü bir başlangıç yaptı ve henüz net bir gol pozisyonu kaydedilmedi. Defansların organizesine bağlı gelişen oyun, tempoyu ve top hakimiyetini dengeledi.

İlerleyen dakikalarda dikkat edilmesi gerekenler:

Beşiktaş'ın hücum organizasyonları ile Kasımpaşa'nın kontra atak tercihleri maçın yönünü belirleyebilir. Orta saha mücadelesi ve bireysel toplu hatalar ilerleyen dakikalarda belirleyici olabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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