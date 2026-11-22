Akhisar'da uzun yıllardır süren taşkın sorunu kalıcı çözüm yolunda:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi 374 Sokak'ta açık kalan yağmur suyu kanalını kapsayan altyapı çalışmasını sürdürüyor. Mahallede şiddetli yağışlarda evlerin 60-70 santimetre su altında kaldığı, bazen vatandaşların başka köylere sığınmak zorunda kaldığı bölgedeki mağduriyetin giderilmesi için proje hazırlandı.

Proje kapsamında açık kanalın prefabrik kutu menfezlerle kapatılması planlandı; ilk etapta hedeflenen 500 metrelik bölümün 300 metresi tamamlandı. İmalatın tamamlanmasının ardından bölgede yıllardır görülen taşkınların önüne geçilmesi ve mahalle sakinlerinin güvenle yaşamını sürdürebilmesi amaçlanıyor.

Çalışmanın kapsamı ve ilerleme:

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, mahalle içerisinden geçen açık kesitli yağmur suyu kanalının kapatılması için Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından detaylı proje hazırlandı. İnşaat Mühendisi Gökhan Alper, 'İlk etapta 500 metrelik bölümde prefabrik kutu menfezlerle kanalı kapatma çalışmamız devam ediyor. Yaklaşık 300 metreye ulaştık' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, imalatın tamamlanmasının ardından söz konusu bölümde biriken yağmur sularının kontrol altına alınacağını, taşkın riskinin önemli ölçüde azalacağını belirtiyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge sakinlerinin yıllardır yaşadığı ev basmaları ve sağlık-sinek sorunlarının da gerilemesi bekleniyor.

Yerel yönetim ve halkın değerlendirmeleri:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin mahalle için kritik olduğunu vurgulayarak, '60 yıllık taşkın çilesi sona eriyor. Akhisar ilçemiz Ulucami Mahallesi 374 Sokak'taki açık kanalı prefabrik kutu menfezlerle kapatıyor, ilk etapta 500 metrelik çalışmanın 300 metresini geride bırakıyoruz. Artık şiddetli yağışlarda evleri su basmayacak, mahallelimiz güvenle nefes alacak' dedi ve emeği geçen ekipleri tebrik etti.

MASKİ Akhisar İlçe Şefi Serdal Kaya da çalışmanın talimatla başlatıldığını belirterek, 'Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet sona erecek' şeklinde konuştu.

Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, bölgedeki sorunun yaklaşık 60 yıldır devam ettiğini ve kanalın bir bölümünün o dönemde vatandaşlarca açıldığını söyledi. Şakrak, '374 Kuzey Serpme Evler'in olduğu bölge, çok uzun yıllardan bu yana büyük sorunlar yaşanan bir yer. Çok şiddetli yağışlarda evler 60-70 santimetre su altında kalıyordu. Hatta bazı vatandaşlarımız bir gecede bölgeden taşınmak zorunda kaldı' ifadelerini kullandı. Muhtar ayrıca, geçmişte Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu'nun bölgeye içme suyu getirdiğini; şimdi ise Besim Dutlulu'nun kanala çözüm getirdiğini ekledi.

Mahalle sakinleri de çalışmadan memnuniyetlerini dile getirdi. 374 Sokak'ta doğup büyüdüğünü söyleyen Murat Aksoy, geçmişte yaşanan büyük su baskınlarını ve taşınma zorluklarını anlattı: 'Yoğun yağışlarda yine su baskınları meydana geliyor, çamurun ve suyun içinden yürümek zorunda kalıyorduk. Yapılan çalışmadan dolayı çok memnunuz.'

1968'de Doğankaya'dan mahalleye taşındığını belirten Mehmet İnke, önceden sel nedeniyle başka köylere gitmek zorunda kaldıklarını; şimdi bu tür sorunları yaşamayacaklarını umduklarını söyledi. Aynı yıl mahalleye gelen Mustafa İnke ise kanalın kapatılmasını uzun zamandır beklediklerini ve açık kanal nedeniyle sinek gibi sorunlar yaşadıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ulucami Mahallesi'ndeki altyapı güvenliğinin artacağı ve yıllardır süren taşkın mağduriyetinin büyük ölçüde sona ereceği değerlendirmesini yapıyor. Çalışmanın kalan bölümünün tamamlanmasıyla birlikte bölge için kalıcı bir çözüm sağlanması hedefleniyor.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA EVLERİ 60-70 SANTİMETRE SU ALTINDA KALAN, SEL NEDENİYLE BAŞKA KÖYLERE SIĞINMAK ZORUNDA KALAN ULUCAMİ MAHALLESİ SAKİNLERİNİN YAKLAŞIK 60 YILLIK MAĞDURİYETİ SONA ERİYOR. MASKİ TARAFINDAN 374 SOKAK’TAKİ AÇIK YAĞMUR SUYU KANALININ PREFABRİK KUTU MENFEZLERLE KAPATILMASI İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMADA, İLK ETAPTA PLANLANAN 500 METRELİK BÖLÜMÜN 300 METRESİ TAMAMLANDI.