Göller Bölgesi gülcülüğü Isparta'da ele alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Göller Bölgesi Gülcülüğü ve Gül Ürünleri: Üretim, Kalite ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Çalıştayı" sektörün tüm paydaşlarını Isparta'da bir araya getirdi. Çalıştay, yağ gülünün üretimden nihai ürüne kadar uzanan değer zincirini değerlendirmeyi ve sektörün karşılaştığı temel sorunlara çözüm aramayı hedefledi.

Katılımcılar ve açılış vurguları:

Programa BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Uçar, Isparta Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve gül üreticisi Fahrettin Gözgün, Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Erbaş ile kamu kurumları temsilcileri, akademisyenler, üreticiler, işleyici işletmeler ve kozmetik sektöründen temsilciler katıldı. Açılış konuşmalarında katılımcılar, Isparta'nın yağ gülü üretiminde taşıdığı konuma ve bu ürünün bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti.

Üretim, kalite ve ekonomik sürdürülebilirlik:

Isparta, Türkiye'nin en önemli yağ gülü üretim merkezlerinden biri olarak; yetiştiricilik, hasat, işleme ve nihai ürün üretimi aşamalarını kapsayan geniş bir değer zincirine ev sahipliği yapıyor. Çalıştayda, üretimin ekonomik sürdürülebilirliği, ürün kalitesinin korunması ve katma değerli üretimin artırılması ana gündem maddeleri olarak ele alındı. Katılımcılar, üreticilerin, işleme tesislerinin ve nihai ürün geliştiren işletmelerin aynı platformda buluşmasının, sektörel sorunların bütüncül değerlendirilmesi açısından yararlı olduğunu vurguladı.

Volkan Güler açılış konuşmasında Isparta yağ gülünü yalnızca bir tarımsal ürün değil, bir şehrin kimliğini ve ihracat kapasitesini belirleyen bir değer olarak tanımladı. Güler, iklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, kırsal nüfusta azalma ve organik ürün talebindeki artış gibi dinamiklerin strateji oluşturulurken özellikle dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Yusuf Uçar ise üniversite ile üreticilerin deneyiminin bir araya gelmesinin, üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve ürün niteliklerinin korunması açısından fırsat sunduğunu belirtti. Akademik altyapının sektöre aktarılmasının araştırma odaklı çözümler üretme potansiyeline vurgu yapıldı.

Fahrettin Gözgün gibi sahadan katılan üreticiler, Isparta gülünün marka değerinin korunmasının ve üreticilerin gelecek kaygılarının ortak platformlarda ele alınmasının önemine dikkat çekti; çalıştayın sektör adına yapıcı çıktılar üreteceği beklentisini paylaştılar.

Prof. Dr. Sabri Erbaş da çalıştay kapsamında yürüttüğü sunumda üretim kalitesinin yükseltilmesi, ham maddenin özelliklerinin korunması ve katma değerli ürün geliştirilmesinin bilimsel araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, Göller Bölgesi gülcülüğünün mevcut durumuna ilişkin paydaşların bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyarak, ileri dönemdeki araştırma, yatırım ve iş birlikleri için bir zemin oluşturdu. Çalıştayın çıktıları, bölgeye özgü ürünlerin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesi hedeflerine hizmet edecek şekilde değerlendirilmek üzere not edildi.

"GÖLLER BÖLGESİ GÜLCÜLÜĞÜ VE GÜL ÜRÜNLERİ: ÜRETİM, KALİTE VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI", SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARINI ISPARTA'DA BİR ARAYA GETİRDİ