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Öğretmenler okulları koruyucu alana dönüştürüyor: Ladik'te bağımlılıkla mücadele eğitimi

Ladik Sağlıklı Nefes Projesi kapsamında Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi; hedef erken farkındalık ve koruyucu rol.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğretmenler okulları koruyucu alana dönüştürüyor: Ladik'te bağımlılıkla mücadele eğitimi

Ladik Sağlıklı Nefes Projesi kapsamında öğretmenlere eğitim

Samsun’un Ladik ilçesinde yürütülen Ladik Sağlıklı Nefes Projesi – Eğitim Kurumlarında Tütün Bağımlılığıyla Mücadele ve Çalışan Destek Programı kapsamında Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Eğitim Yeşilay Samsun Şube Başkanı ve Psikolojik Danışman Emre Güneş tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Sunumda bağımlılığın oluşum süreci, beynin ödül sistemi ve dopaminin rolü ele alındı. Eğitimin anlatımı, bağımlılığın sadece bireysel bir alışkanlık olmadığı, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan çok yönlü bir süreç olduğu vurgusu etrafında şekillendi. Katılımcılara bağımlılık döngüsü ve bağımlılığa zemin hazırlayan etkenler hakkında bilgi verildi.

Amaç ve okul ortamının rolü:

Eğitimin amacı öğretmenlerin bağımlılık konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmak, risk belirtilerini daha iyi tanımalarına katkı sunmaktı. Sunumda okulların yalnızca akademik öğrenmenin gerçekleştiği kurumlar olmadığı, aynı zamanda koruyucu ve önleyici çalışmaların yürütüldüğü eğitim ortamları olduğu söylendi. Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, eğitim çalışanlarının sağlığını bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefliyor.

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN “LADİK SAĞLIKLI NEFES PROJESİ” KAPSAMINDA, ATATÜRK İLKOKULU...

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN “LADİK SAĞLIKLI NEFES PROJESİ” KAPSAMINDA, ATATÜRK İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ. YEŞİLAY SAMSUN ŞUBE BAŞKANI VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EMRE GÜNEŞ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMDE, BAĞIMLILIĞIN OLUŞUM SÜRECİ, BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE FARKINDALIĞIN ÖNEMİ ELE ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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