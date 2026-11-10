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THK müze programıyla gençlere drone soccer kapısını aralıyor

Türk Hava Kurumu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Drone Soccer eğitimi sunuyor; 28 Kasım-20 Aralık 2026 cumartesileri 8 saatlik program, başvurular 10-25 Kasım.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

THK müze programıyla gençlere drone soccer kapısını aralıyor

THK gençleri Drone Soccer ile tanıştıracak

Türk Hava Kurumu İnsansız Hava Araçları Spor Kulübü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik özel bir Drone Soccer eğitim programı başlatıyor. THK Kayyum Heyeti Üyesi Fahrettin Kaya tarafından yapılan açıklamaya göre program, kulübün kuruluşuna özel etkinlikler kapsamında Türk Hava Kurumu Müzesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

eğitimin içeriği ve süresi:

Açıklamada, katılımcıların teknoloji ile sporu bir araya getiren Drone Soccer branşıyla tanışma fırsatı bulacağı belirtildi. Eğitimin toplam 8 saat süreceği ve uygulamaların yoğunlaştırılmış oturumlarla gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edildi.

başvuru ve katılım koşulları:

Eğitimler, 28 Kasım-20 Aralık 2026 tarihleri arasında, her cumartesi günü düzenlenecek. Programa katılan ve eğitimi tamamlayan öğrencilere sporcu lisansı verilecek. Başvurular ise Türk Hava Kurumu İnsansız Hava Araçları Spor Kulübü resmi web sayfası üzerinden 10-25 Kasım tarihleri arasında alınacak.

THK yetkilileri, programın gençler için hem teknik beceri hem de takım çalışması deneyimi sağlayacağını vurguluyor. Kulüp tarafından müze ortamında yapılacak etkinliklerin, Drone Soccer branşına yönelik farkındalığı artırması ve altyapı geliştirmeye katkı sunması hedefleniyor.

THK KAYYUM HEYETİ ÜYESİ FAHRETTİN KAYA

THK KAYYUM HEYETİ ÜYESİ FAHRETTİN KAYA

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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