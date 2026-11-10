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Üç kampüste birlik ve anı: MCBÜ'de 10 kasım etkinlikleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi üç yerleşkesinde düzenlenen 10 Kasım programlarında Atatürk eğitim, cumhuriyet ve bağımsızlık ilkeleriyle anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üç kampüste birlik ve anı: MCBÜ'de 10 kasım etkinlikleri

mcbü yerleşkelerinde atatürk'ü anma törenleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenen 10 Kasım programları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde üç ayrı yerleşkede gerçekleştirildi. Etkinliklerde Atatürk'ün eğitim anlayışı, cumhuriyet değerleri ve tam bağımsızlık vurgulandı.

törenlerin gerçekleştirildiği yerler:

Programlar Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Sosyal Alanı, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Açık Amfi ve Şehzadeler Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Atatürk Büstü önünde yapıldı. Törenlere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Oktay Üçer ve Prof. Dr. Ahmet Çetin ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

konuşmalar ve vurgulanan ilkeler:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliklerde üç ayrı konuşma yapıldı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde Prof. Dr. İbrahim İnci Atatürk’ün Eğitim Anlayışı başlıklı konuşmasını yaparken, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi'nde Prof. Dr. Ferhat Berber Cumhuriyet’in Ölümsüz Mimarı Atatürk başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Şehzadeler Yerleşkesi'ndeki programda ise Doç. Dr. Melih Akdeniz Atatürk ve Tam Bağımsızlık temasını ele aldı.

Üç yerleşkede de konuşmalarda Atatürk'ün eğitim, cumhuriyet ve bağımsızlık ilkeleri ön plana çıkarıldı. Programlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, rahmet ve minnetle anıldığı ifadeleriyle son buldu.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NİN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ÜÇ YERLEŞKESİNDE DÜZENLENEN 10 KASIM...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NİN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ÜÇ YERLEŞKESİNDE DÜZENLENEN 10 KASIM PROGRAMLARINDA, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EĞİTİM, CUMHURİYET VE TAM BAĞIMSIZLIK ANLAYIŞI ANLATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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