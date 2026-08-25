Kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu: Yalvaç'ta motosikletle kamyon çarpıştı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ciddi bir yaralanma yaşamadan kurtuldu. Kaza, D-320 Yalvaç-Senirkent karayolu Sücüllü köyü Kiremit Dere mevkiinde saat 16.45 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, P. B. yönetimindeki 10 AJB 992 plakalı beyaz motosiklet, Senirkent yönüne seyrederken rampadan aşağıya inip viraja girdiği sırada karşı yönden gelen R. T. idaresindeki 48 L 4623 plakalı yük kamyonu ile temas etti. Temasın ardından motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki şarampole savruldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Yetkililer, sürücünün kask takması sayesinde kazayı ağır yaralanmadan atlattığını belirtti. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı; kazaya karışan motosiklet ise kurtarıcı yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kazanın nedenini belirlemeye yönelik delilleri ve görgü tanıklarının ifadelerini topluyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmasının önemine dikkat çekti.

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