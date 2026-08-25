Dolar 48,0966 +0,05%
Euro 56,1492 +0,08%
Bist 14.443,85 -0,40%
Altın Gram 7.255,12 -0,13%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,06 -2,74%
--°

Kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu: Yalvaç'ta motosikletle kamyon çarpıştı

Yalvaç'ta D-320 yolunda motosiklet ile yük kamyonunun temas ettiği kazada sürücü kaskı sayesinde ağır yaralanmadı; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu: Yalvaç'ta motosikletle kamyon çarpıştı

Kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu: Yalvaç'ta motosikletle kamyon çarpıştı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ciddi bir yaralanma yaşamadan kurtuldu. Kaza, D-320 Yalvaç-Senirkent karayolu Sücüllü köyü Kiremit Dere mevkiinde saat 16.45 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, P. B. yönetimindeki 10 AJB 992 plakalı beyaz motosiklet, Senirkent yönüne seyrederken rampadan aşağıya inip viraja girdiği sırada karşı yönden gelen R. T. idaresindeki 48 L 4623 plakalı yük kamyonu ile temas etti. Temasın ardından motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki şarampole savruldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Yetkililer, sürücünün kask takması sayesinde kazayı ağır yaralanmadan atlattığını belirtti. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı; kazaya karışan motosiklet ise kurtarıcı yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kazanın nedenini belirlemeye yönelik delilleri ve görgü tanıklarının ifadelerini topluyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmasının önemine dikkat çekti.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE YÜK KAMYONUNUN TEMAS ETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE YÜK KAMYONUNUN TEMAS ETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı
images

Kablo çekimi sırasında akıma kapılan 15 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti
images

Sosyal medya yatırım tuzağı: Afyonkarahisar'da 3 milyon 760 bin TL'lik dolandırı...
images

Gaziantep'te alacağı için tartışan boyacı ustası bıçaklanıp yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi